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Годишната инфлация в Румъния достигна почти 7%

Годишната инфлация в Румъния достигна почти 7%
БТА

Най-голямо поскъпване е отчетено при услугите - 11,23 процента

Годишната инфлация в Румъния е продължила да се повишава и през октомври и е достигнала 6,9 процента спрямо 6,6 на сто през септември, сочат данни на Националния статистически институт, публикувани днес, предаде агенция Аджерпрес.

„Това е вторият пореден месец, през който годишната инфлация продължава да се повишава и достига 6,9 процента“, се посочва в съобщение на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо поскъпване е отчетено при услугите - 11,23 процента. За същия период цените на нехранителните стоки са се повишили със 7,66 на сто, а на хранителните стоки - с 3,07 процента, посочва НСИ.

Националната банка на Румъния повиши прогнозата си за инфлацията в края на 2026 г. до 6,1 процента спрямо предишната прогноза от 5,5 процента, припомня Аджерпрес.

Дизелът, наемите и бензинът са поскъпнали най-много през октомври 2026 г. спрямо същия месец на миналата година - съответно с 43,45 процента, 38,46 на сто и 32,91 процента, показва анализа на НСИ.

При нехранителните стоки най-голямо е поскъпването при горивата, докато тарифите за топлоенергия са се увеличили с близо 10 процента.

Цените на природния газ са се повишили с 1,41 процента спрямо октомври 2025 г., а тези на автомобилите и резервните части - с 5,08 на сто.

При услугите най-голямо е поскъпването при наемите, следвани от въздушния транспорт и услугите по водоснабдяване, канализация и сметосъбиране.

Наемите са скочили за година с 38,46 процента, самолетните билети - с 14,44 на сто, а услугите по водоснабдяване, канализация и сметосъбиране - с 13,69 процента. Абонаментите за телевизия са поскъпнали с 13,1 процента.

Други значителни годишни увеличения в тази категория са отчетени при ремонтите на автомобили - с 8,22 процента, хигиената и козметиката - с 8,65 на сто, както и за услугите по изработка и ремонт на обувки и облекло - с 8,15 процента, посочва НСИ.

Медицинските услуги също са поскъпнали с над 8 процента, а цените в ресторантите и кафенетата са се увеличили с 6,15 на сто.

При хранителните продукти кафето и яйцата продължават да отчитат най-голямо поскъпване, докато пресните плодове са поевтинели значително.

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