Срути се таван на метростанция в София

Част от тавана на метростанция "Цар Борис Трети" в София е паднал тази сутрин. От МВР и от "Метрополитен" потвърдиха пред ТАРАЛЕЖ за случилото като отказаха подробности.

От управлението на столичното метро увериха, че няма прекъсване на движението на влаковете.

Няма пострадали граждани, обезопасен е района на самата метростанция "Цар Борис Трети", която е известна като "Красно село", съобщиха от МВР за ТАРАЛЕЖ.

Малко след 12 часа метровлаковете преминават през тази станция, но не спират. Очаква се след 15 часа това ограничение да бъде премахнато.