26-годишен мъж пострада при катастрофа край Петрич

26-годишен мъж бе ранен при катастрофа на пътя между село Дрангово и град Петрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.

Инцидентът е станал около 1:30 ч. на 12 ноември.

Лекият автомобил „Фолксваген“, управляван от мъжа, се движел с несъобразена с пътните условия скорост, ударил се в мантинела и се преобърнал извън пътното платно.

Водачът е получил порезна рана в областта на главата и фрактура на шиен прешлен.