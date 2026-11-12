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26-годишен мъж пострада при катастрофа край Петрич

26-годишен мъж пострада при катастрофа край Петрич
БТА

Водачът се е движел с несъобразена с пътните условия скорост

26-годишен мъж бе ранен при катастрофа на пътя между село Дрангово и град Петрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.

Инцидентът е станал около 1:30 ч. на 12 ноември.

Лекият автомобил „Фолксваген“, управляван от мъжа, се движел с несъобразена с пътните условия скорост, ударил се в мантинела и се преобърнал извън пътното платно.

Водачът е получил порезна рана в областта на главата и фрактура на шиен прешлен.

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