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Мартин Димитров: Ще изчакаме експертизите за катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Мартин Димитров: Ще изчакаме експертизите за катастрофата с над 50 коли на "Тракия"
Снимка: БТА

Според него Бюджетът за 2027 г. трябва да бъде пренаписан

Няма да политизираме темата за катастрофата на „Тракия”. Ще изчакаме експертизите и тогава ще видим пропуските какви са и какви системни решения трябва да бъдат взети. Това заяви пред бТВ Мартин Димитров, депутат от „Демократична България“.

Той коментира проекта на Бюджет 2027 и приетия от мнозинството данък „свръхпечалба”, за който опозицията гласува „против”. „Този бюджет трябва да бъде изцяло пренаписан“, смята той.

Те предложиха едни текстове за обществено обсъждане, а вкараха за гласуване други. Това, което МФ са измислили, цели да им е сигурен приходът в бюджета. Те казват на всички фирми, че ако намалят цените или падне рентабилността, ще им се вземе по-голяма част от печалбата и ще пострадат повече. Затова те нямат стимул да свалят цените. Питам къде беше най-голямото поскъпване – от МФ мълчат, а най-голямото поскъпване беше в енергетиката. Накрая ми казаха, че не били против, но понеже имало разговори на ниво ЕК за общоевропейско решение, те щели да изчакат това решение“, коментира той.

Понеже имаш неблагоприятни международни фактори, когато добавиш неразумните действия на правителството с дефицита и дълга, получаваш перфектна ценова буря. Имаме огромни пробойни, през които изтичат средства – докато ги им, дефицитът ще стои толкова голям“, предупреди Димитров.

Той обяви, че за 2027-2029 г. правителството планира да вземе 5,5 млрд. евро заеми повече от необходимото за финансиране на дефицита: „Питам за какво са тези пари – няма отговор, просто харчат като луд с картечница“.

„Темата с ракията – против сме предложенията. Това е българска традиция. Какво иска да вземе държавата в тази ситуация? Казах им, че замениха битката с олигархията с битка с ракията. Изглежда ми дребнаво, насочено към малък брой възрастни хора, защо искат да ги тормозят?“, пита той.

За глобата на КЗК срещу „Кауфланд“ депутатът заяви: „Притеснявам се, че се влошава инвестиционната среда в България. Предложихме, когато бизнесът реинвестира печалбата си, тя да не се облага, защото ни трябва повече капитал.

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