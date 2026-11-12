Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

Израелски въздушен удар по сграда в болница „Насър“ в южната част на Ивицата Газа е убил най-малко шестима души, сред които и хирург, и е ранил други 20 души рано в четвъртък, съобщи за агенция Reuters говорител на службата за гражданска защита в Газа.

По-късно израелските военни заявиха, че цел на операцията е бил високопоставен боец на „Хамас“ и други членове на въоръженото крило на групировката, които според тях са действали от територията на болничния комплекс в град Хан Юнис. В официално изявление армията обвини „Хамас“, че използва болницата като команден център за военни операции, включително за съхранение на оръжия, разполагане на командни пунктове и използване на болничните съоръжения като наблюдателни постове и укрития за бойци. Агенция Reuters уточнява, че не може да потвърди тези твърдения на израелската армия по независим път.

Тежки разрушения в хирургичното отделение

Говорителят на гражданската защита в Газа Махмуд Басал заяви, че израелският удар е поразил хирургичното отделение на лечебното заведение и е причинил големи разрушения. Медиците идентифицираха загиналия лекар като хирурга Резик Абушира.

Видеокадри на Reuters от вътрешността на болницата показват тежки щети – отломки и потрошени мебели са разпръснати из стаите, а от повредените тавани висят кабели. На кадрите се вижда как хора пренасят пострадали пациенти на носилки през покритите с отломки коридори, докато други помагат на ранените да преминат през руините. Вън от сградата пожарникари са работили по обезопасяването на района, докато са били изнасяни тела на загинали.

Взаимни обвинения за нарушаване на примирието

Говорител на „Хамас“ осъди удара и го определи като „пълноценно военно престъпление“. Израел, който засили атаките си в анклава, твърди, че групировката се опитва да се прегрупира и да възстанови военния си арсенал. От своя страна „Хамас“ заявява, че спазва сключеното преди една година прекратяване на огъня, и обвинява Израел в опити да подкопае споразумението.

По данни на здравните власти в Газа най-малко 1600 палестинци са били убити при израелски атаки в територията от постигането на примирието насам, докато Израел съобщава за четирима загинали свои войници за същия период. Според местните здравни институции общият брой на жертвите в Газа от началото на израелската офанзива през октомври 2023 г. надхвърля 74 000 души. Израел започна военната си операция в отговор на нападението на бойци на „Хамас“ в Южен Израел, при което по израелски данни бяха убити около 1200 души.