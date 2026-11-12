Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

Проблемите с топлоподаването в София доведоха до временно преустановяване на учебните занятия в 119. СУ „Михаил Арнаудов“. Учениците няма да посещават училище днес и утре, след като сградата остана няколко дни без отопление и електричество.

Учебното заведение се намира в столичния квартал „Изток“, който е сред най-засегнатите от авариите по топлопреносната мрежа. Към момента без парно остават и райони в над 10 други квартала на София.

На фона на продължаващите проблеми омбудсманът Велислава Делчева призова за спешна среща между отговорните институции, на която да бъдат обсъдени мерки за справяне със ситуацията. Това тя заяви в интервю за новините на NOVA.

Делчева посочи, че ремонтните дейности са многобройни и не е ясно кога ще приключат. По думите ѝ дори след отстраняването на една авария, само на няколко метра се появява нова.

Омбудсманът отбеляза още, че дружеството изпитва финансови затруднения и не успява да се справи с възникналата ситуация, докато хиляди жители на столицата остават без отопление.

"С тази лихварска, наречена 16% лихва, държавата на практика ограбва софиянци." Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в интервю за ТАРАЛЕЖ след изслушването на ръководството на "Топлофикация София" в Столичния общински съвет.

Според него първата необходима мярка е спирането на плановите ремонти и насочването на всички ресурси към отстраняването на авариите.

"Очевидно е, че в разгара на топлофикационния сезон да се правят планови ремонти е безобразие", категоричен беше Бонев.

По думите му дългът на "Топлофикация София" надхвърля 1,2 млрд. евро, като близо 930 млн. от него са натрупани заради непризнати загуби, свързани с регулаторния модел.

"Купува природен газ на борсови цени, но продава топлоенергия на държавно фиксирани през КЕВР цени", обясни общинският съветник.

Бонев отправи остри критики към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг, към които дружеството има значителни задължения.

"Топлофикация" плаща близо 16% лихва по задълженията, които има. Това е буквално като бърз кредит", посочи той.