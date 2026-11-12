Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

Претендентът от Демократическата партия Скот Колом победи настоящия сенатор от Републиканската партия Синди Хайд-Смит на изборите за Сенат на САЩ в щата Мисисипи, прогнозираха американските медии. С този успех той става първият чернокож сенатор от южния щат от епохата на Реконструкцията след Гражданската война в САЩ насам, информира Ройтерс.

Резултатът е сензационна изненада в традиционно силно републиканския щат и затвърждава тежкото поражение, което демократите нанесоха на републиканците на президента Доналд Тръмп на междинните избори на 3 ноември. Това е и историческа победа за афроамериканците в бившия робовладелски щат, който беше едно от основните огнища на репресии по време на движението за граждански права през 60-те години на миналия век.

Удар по позициите на Доналд Тръмп в Конгреса

Победата в Мисисипи носи на демократите преднина от 55 на 44 места в 100-членния Сенат, като все още не е обявен победителят в една сенатска надпревара от изборите миналата седмица – тази в Аляска. До момента демократите са спечелили и 41 нови места в Камарата на представителите, където водят с 254 на 168 мандата при оставащи 13 неопределени района.

С тези резултати републиканците загубиха контрола и над двете камари. Това изправя Тръмп пред Конгрес, доминиран от демократите, за първи път в рамките на двата му президентски мандата, и дава възможност на опозицията да блокира тяснопартийно законодателство и да провежда разследвания срещу администрацията му.

Кампания на вярата и цената на живота

Надпреварата за Сената в Мисисипи беше една от последните, чийто изход беше обявен след вота. Последните преброени от медиите резултати показват преднина за Колом от 0,5 процентни пункта, или около 4600 гласа. Пред събралите се привърженици, които празнуваха победата му с плакати „Новоизбраният сенатор Колом“, той призна, че е имало моменти, в които кампанията му е изглеждала обречена, но е трябвало да запази вярата си. Колом разказа, че понякога донорите дори не са вдигали телефона му, защото не са вярвали, че такъв момент е възможен, но той не се е отказал въпреки умората.

43-годишният окръжен прокурор стана първият демократ, спечелил сенатско място в Мисисипи след Джон Стенис през 1982 г. По време на кампанията си Колом умело използва недоволството на хората от високата цена на живота. Голям пробив му донесе предизборен клип, в който избиратели осмиваха съвета на Хайд-Смит потребителите да избират между различни видове протеини вместо да плащат растящите цени за говеждо месо. В рекламата на Колом гласоподавателите отговаряха с репликата: „Да избера друг протеин? По-скоро ще избера друг сенатор“.

В интервю за агенция Reuters през октомври Колом заяви, че избирателите в Мисисипи се чувстват предадени от политиките на Тръмп, като например войната в Иран, довела до поскъпване на горивата. Кампанията му получи силен тласък и през октомври от съвместни митинги с двама други чернокожи сенатори демократи – Рафаел Уорнок от Джорджия и Кори Букър от Ню Джърси.

Реакцията на Синди Хайд-Смит и историческият контекст

67-годишната Хайд-Смит, която беше назначена в Сената през 2018 г. и спечели частичните избори по-късно същата година, водеше убедително в социологическите проучвания в щата, където през 2024 г. Тръмп победи с почти 23 пункта разлика. Самият президент проведе предизборна проява в Мисисипи в нейна подкрепа малко преди края на надпреварата. Във видео, публикувано в социалните мрежи, Хайд-Смит поздрави Колом за победата и му пожела успех.

Успехът в Мисисипи е част от по-широка национална тенденция, при която демократите пробиват в щати, дълго време доминирани от републиканците, включително Тексас. С мнозинство от бели избиратели, Мисисипи – в сърцето на някогашния сегрегиран Юг – се превърна в твърда крепост на републиканците след политическото пренареждане, последвало движението за граждански права от 60-те години. Именно в този щат се проведоха много от решаващите битки на движението, докато чернокожите жители бяха подложени на дискриминация при гласуването, наемането на работа, образованието и достъпа до обществени места. Последният чернокож кандидат, избран в Сената на САЩ от Мисисипи преди Колом, е бившият роб Бланш Брус през 1874 г.