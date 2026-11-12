Проф. Георги Рачев предупреждава: Мъглите могат да се появят внезапно

Мъглите могат да се появят внезапно, а тяхната гъстота и интензитет трудно се предвиждат. Това коментира климатологът проф. Георги Рачев в предаването „Тази сутрин“.

Той обясни, че съществуват няколко основни вида мъгли, сред които радиационни и адвективни. Радиационните се образуват при тихо време, когато въздухът постепенно се охлажда, а излишната влага в него се кондензира под формата на малки водни капчици.

Адвективните мъгли се характеризират със силно намалена хоризонтална видимост. В някои случаи тя може да падне до 80-100 метра. Според Рачев при подобни условия шофирането изисква особено внимание, дори когато пътят е с добра маркировка.

Климатологът предупреди, че адвективната мъгла може да се придвижва на отделни плътни вълни. Така видимостта може да бъде сравнително добра, а само след няколко секунди пред шофьора да се появи плътна стена от мъгла.

Подобна рязка промяна във видимостта може да се наблюдава и при интензивни валежи, когато автомобилът внезапно попадне в участък с много силен дъжд.

Рачев подчерта, че мъглата е опасно метеорологично явление, което може да доведе до тежки инциденти и човешки жертви.