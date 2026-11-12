34 ранени от катастрофите на АМ „Тракия“ остават в болница

Три дни след трагедията на АМ „Тракия“ лекарите продължават да се борят за живота на пострадалите при двете верижни катастрофи. При инцидентите се сблъскаха 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а 51 бяха ранени. Към момента в болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 34 души. Четирима от тях са в тежко състояние – сред тях е и румънски гражданин.

Най-много от пострадалите при тежкия пътен инцидент се лекуват в Сливен. В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ остават 16 пациенти, като един от тях е в тежко състояние. Във Военната болница в Сливен (МБАЛ – Сливен към ВМА) се намират шестима души, които са в стабилно състояние. Вчера двама от ранените с гръдни травми бяха транспортирани във Военномедицинска академия в София.

Седем от пострадалите са на лечение в болници в Бургас. Двама са в тежко състояние, като най-критично е положението на румънския гражданин, който е интубиран и поставен в медикаментозна кома. В болницата в Ямбол остават хоспитализирани петима души.