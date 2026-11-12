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Ограничават движението по пътя София – Варна, в участъка между Сопот и Микре

Ограничават движението по пътя София – Варна, в участъка между Сопот и Микре
БТА

С цел гарантиране безопасността на участниците в движението и осигуряване на условия за безпрепятствено извършване на дейностите се въвежда временна организация на движението и трафикът в участъка ще бъде пренасочван и в двете ленти

Въвежда се обходен маршрут по първокласния път София – Варна, в участъка от км 24+500 (с. Сопот) до км 33+950 (кръгово кръстовище при с. Микре) от 10:00 до 14:00 ч. заради отстраняване на опасни дървета, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

Те са разположени в непосредствена близост до пътното платно и през есенно-зимния сезон създават предпоставки за пътни инциденти. Преценено е също, че дърветата образуват постоянна сянка, която повишава риска от трайно заледяване на пътната настилка в участъка Сопот – Микре. Отсичането ще бъде извършено от служители на Държавно горско стопанство – Лесидрен.

С цел гарантиране безопасността на участниците в движението и осигуряване на условия за безпрепятствено извършване на дейностите се въвежда временна организация на движението и трафикът в участъка ще бъде пренасочван и в двете ленти.

В посока София – Варна при Сопот автомобилите ще се отклоняват към Угърчин до третокласен път III-307, след което ще продължават по път III-307 в посока първокласния път I-4 и с. Микре.

В посока Варна – София на кръговото кръстовище при с. Микре превозните средства ще се отклоняват по третокласен път III-401 до кръстовището с път III-307, след което ще продължават по третокласен път 307 през Угърчин до пътната връзка с автомагистрала „Хемус“.

Движението в участъка ще се регулира и подпомага от служители на ОД на МВР – Ловеч.

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