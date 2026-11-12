"Войната на чиповете" между САЩ и Китай се води и в спалнята

Вечерта на 12 май 2026-та година. Президентският Air Force One започва да се спуска към летище „Тед Стивънс“ в Аляска, където машината трябва да презареди с гориво по пътя ѝ към Китай. На борда е Доналд Тръмп, начело на американска делегация, в която личат имената на важни министри и хора от технологичния елит.

Другата причина за отбивката на Boeing 747-8 в Аляска по пътя към Китай е решението на Тръмп да качи „на стоп“ Дженсън Хуанг, американски милиардер от тайвански произход, който е съосновател, президент и главен изпълнителен директор (CEO) на Nvidia Corporation. Това решение на Тръмп е повод държавният секретар Марко Рубио да поиска вниманието на американския президент, информирайки го, че женско присъствие около Дженсън Хуанг е разследвано за връзки с китайското правителство.

Алис Хуанг – китайската Мата Хари

Името на това присъствие е Алис Хуанг. Но докато Белия дом се опитва да замаже очите на публиката с думата „съпруга“, ЦРУ и контраразузнаването на ФБР знаят, че тя е любовница на Дженсън Хуанг. А причината, поради която американските служби надничат изпод чаршафите на шефа на технологичния гигант Nvidia, е, че там може да има теч, който да не се редуцира до чистото удоволствие и да не касае само двама души. А именно - теч на инфорамция.

В тази история Алис Хуанг бързо си спечели репутацията на Мата Хари на Силициевата долина. Но докато легендарната куртизанка от Първата световна война е събирала военни тайни за френските окопи чрез чар и интимност, нейната модерна китайска посестрима оперира в ерата на алгоритмите и коденето. Оръжието на Алис не са планове на артилерийски позиции, а достъпът до съзнанието и ежедневието на един от хората, които планират технологичното бъдеще на Америка. При все че информацията за текущото ѝ разследване да е секретна, Алис Хуанг носи белезите на оперативен работник, чиято ведомост е заключена в сейф в Министерството на държавната сигурност на Китай.

Войната на чиповете. И принцесите, които я водят

Когато ФБР започва да разплита мрежата около нея, става ясно, че достъпът ѝ до леглото на Дженсън Хуанг е осигурил на Пекин достъп до Светия Граал на модерния свят. Какви са измеренията на щетите, ще се разбере впоследствие (не от публиката, разбира се). Но разузнавателната общност във Вашингтон изтръпва пред подозренията, че чрез тази китайска Мата Хари Пекин е сложил ръка върху най-ценната валута на XXI век: архитектурните спецификации на следващото поколение графични процесори, графиците за доставки на полупроводници и дългосрочната ИИ-стратегия на американския корпоративен елит.

Този скандал обаче не е просто криминален сюжет за шпионаж и пречупена лоялност. Той е поредният рунд от конкуренцията за технологично надмощие между Вашингтон и Пекин - т.нар. „Война за чипове“. Става дума за фундаментално състезание за това кой ще контролира изчислителната мощ, която утре ще задвижва автономните оръжия, масовото следене и алгоритмите на изкуствения интелект. Който притежава по-добрите чипове, ще притежава и света през текущия XXI-ви век.

Чаршафите се мачкат по-лесно от експортните ограничения

Пробивът на Алис Хуанг е особено чувствителен поради естеството на конкуренцията между Вашингтон и Пекин във „Войната за чиповете“.

От една страна, САЩ налагат драконовски експортни ограничения, опитвайки се да задушат китайския технологичен сектор и да отрежат достъпа на Пекин до най-модерните литографски машини и чипове на Nvidia.

От друга страна, Китай отвръща с милиардни субсидии за местно производство и агресивен индустриален шпионаж, решен на всяка цена да постигне технологична автономия.

И тъкмо когато Вашингтон вярваше, че е издигнал непробиваема стена от ограничения около американското ноу-хау, Пекин доказа, че най-лесният начин да заобиколиш стената е просто да влезеш през задната врата. През спалнята на човека, който държи ключовете за бъдещето.

Изкушението, за което няма Firewall: отраканите китайки, сочните рускини

Случаят с Алис Хуанг обаче не е изолиран инцидент, а поредната глава от дългата антология на нежната агентура, оплела американския елит през последните две десетилетия.

Преди Алис да се настани в орбитата на Nvidia, американските служби трябваше да преглътнат горчивия хап „Кристин Фанг“ (Фанг Фанг) - вероятно друга китайска оперативка, която през 2010-те години методично прелъстяваше изгряващи политически звезди в Калифорния, включително конгресмена Ерик Суалуел. Пекин знае чудесно, че докато Пентагонът инвестира милиарди в киберсигурност, човешката суета остава пробиваемо слаба брънка. Колко време изкарва сутрин пред огледалото Пийт Хегсет, бе попитал тези дни Барак Обама.

И докато китайските „капани“ залагат на дискретното, дългосрочно инфилтриране в коридорите на властта, техните колеги от Москва винаги са предпочитали малко по-кинематографичен, сочен и шумен подход.

Тъкмо тук се появява червенокосият призрак на Ана Чапман - жената, която през 2010 година превърна шпионажа в попкултурен феномен и шокира контраразузнаването във Вашингтон. Чапман не просто събираше информация; тя беше част от дълбоко конспирираната мрежа от „нелегални“ на руското СВР, маскирана като нюйоркска бизнес дама от висшето общество с перфектен английски и шикозен лайфстайл. Нейната мисия беше да проникне в затворените клубове на Манхатън, да скъси дистанцията до високопоставени чиновници и да предава данни чрез криптирани Wi-Fi мрежи от кафенета на „Уолстрийт“.

И макар Чапман да бе депортирана обратно в Русия при най-голямата размяна на шпиони от Студената война насам, нейният образ остана остро припомняме за това как уязвимостта на мъжкото его може да бъде капитализирана в полза на чуждо разузнаване. Либидото поражда поводи за секретни доклади, които - за разлика от дигитализацията на информацията в облачни структури - стоят на хартия зад катинар за по-голяма сигурност. Каквато, оказва се, не е имало в спалнята на шефа на Nvidia.