Младок получи първа повиквателна за националния отбор на Франция

Сени Маюлу получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор на Франция. Халфът на Пари Сен Жермен беше включен в състава за предстоящите срещи от Лигата на нациите срещу Италия и Турция.

Маюлу първоначално беше повикан в отбора на Франция до 21 години, но ще се присъедини към първия състав. Той заема мястото на контузения Орелиен Чуамени от Реал Мадрид.

Футболистът на ПСЖ влиза в националния отбор след силна серия. В последните си четири мача във всички турнири той отбеляза три гола и направи две асистенции.

Франция е начело в група А след изиграни четири срещи. “Петлите” гостуват на Италия в Милано в четвъртък, а в неделя приемат Турция.