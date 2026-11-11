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Ген. Румен Миланов: Скоростта по магистралите трябва да бъде намалена до 130 км/ч

Ген. Румен Миланов: Скоростта по магистралите трябва да бъде намалена до 130 км/ч
БТА

Според депутата от "Прогресивна България" трагедията на АМ "Тракия" показва необходимостта от по-ефективен контрол и интелигентни системи за предупреждение на шофьорите

Максимално разрешената скорост по българските автомагистрали трябва да бъде намалена от 140 на 130 км/ч. Това заяви генерал Румен Миланов от "Прогресивна България" в предаването "Денят ON AIR" по повод тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия", при които загинаха 11 души.

Според него гъстата мъгла и намалената видимост не трябва да служат като оправдание за трагедията, а да поставят въпроса за безопасността на пътната инфраструктура и поведението на водачите.

"Бих разделил проблемите в две посоки. Едната е създаването на подходящи пътни условия – състоянието на настилката и информационните системи", обясни Миланов.

Той подчерта, че в проектите за автомагистрали са предвидени интелигентни информационни системи, но на практика безопасността продължава да зависи основно от поведението на шофьорите.

Според генерала основна причина за тежките сблъсъци вероятно е движението с несъобразена с метеорологичните условия скорост.

"При мъгла настилката е с по-нисък коефициент на сцепление. Водачите в този поток не са се съобразили с условията. Най-вероятно и ТИР-овете са се движили с несъобразена скорост, както обикновено го правят", коментира той.

Миланов предложи при очаквана гъста мъгла пътни полицаи да бъдат разполагани на безопасни позиции край магистралите, откъдето да предупреждават водачите за опасността.

Той настоя и за намаляване на максималната разрешена скорост по автомагистралите до 130 км/ч, като подчерта необходимостта от по-строг контрол и използване на съвременни технически средства.

"Дистанция, по-ниска скорост – това са нещата, които трябва да се спазват", заяви генералът.

Въпреки критиките си към организацията на пътната безопасност Миланов даде висока оценка на действията на полицията след трагедията.

"При това ПТП полицията се справи отлично. Огледът, това да се извадят пострадалите – страшна работа е. Не завиждах на колегите, които извършваха огледа на това произшествие, което има силно психологическо въздействие", посочи той.

Според Миланов оставките на отговорни длъжностни лица сами по себе си няма да решат проблемите с безопасността на движението. Той подчерта, че са необходими както по-добра организация и контрол, така и по-отговорно поведение от страна на шофьорите.

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