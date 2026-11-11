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Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп
БТА

Черногорският тим спечели трите гейма убедително за 64 минути. Реваншът е на 18 ноември.

Локомотив Авиа Пловдив отстъпи с 0:3 (16:25, 16:25, 14:25) като гост на Будванска Ривиера в първия двубой от 1/16-финалите на волейболната Чалъндж къп при мъжете. Срещата се игра пред повече от 200 зрители.

Домакините наложиха контрол още в началото и спечелиха първия гейм с 25:16. Втората част завърши със същия резултат, а в третия гейм Будванска Ривиера затвори мача при 25:14. Локомотив не успя да достигне 20 точки в нито един от геймовете.

Черногорският състав имаше превъзходство на блокада и в атака. Будванска Ривиера приключи срещата за 64 минути, а Воин Качич беше най-резултатен с 17 точки.

За водения от Найден Найденов тим на Локомотив най-много точки реализира Жулиен Георгиев - 16.

Двата отбора ще се срещнат отново на 18 ноември в реванша от 1/16-финалите. Локомотив ще има възможност да потърси по-добро представяне пред своите привърженици.

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