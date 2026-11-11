Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

Легендата на българския футбол и помощник-треньор в Гьозтепе Цанко Цветанов беше гост в студиото на ТАРАЛЕЖ. Опитният специалист говори за началото на сезона и амбициите на турския клуб, в който работи заедно със Станимир Стоилов и Йончо Арсов. Цветанов разкри интересни подробности от престоя и работата си в Измир, както и впечатленията си от турския футбол. Той говори за победата над Фенербахче, амбициите на клуба и как се селектират футболисти в отбора.

Той обърна внимание и на българския футбол, Левски и ЦСКА. Цветанов беше категоричен, че у нас липсват визионери, а има хора, които основно говорят, а не вършат работа. Бившият защитник коментира липсата на качествени треньори, които да обучават младите футболисти.

„Турското първенство е доста равностойно и доста трудно. Всеки отбор може да победи всеки. Тази година има един отбор под нивото на останалите – Еюп. Във всички останали мачове може да се получат различни резултати, ако не си максимално подготвен и максимално концентриран, е нормално да загубиш. Даже тази година и водещите отбори започнаха да губят повече точки. Първенството е достатъчно силно и оспорвано“, започна Цанко Цветанов на въпрос за последния мач на неговия отбор, загубен с 1:2 от Башакшехир.

Гьозтепе стартира сезона със серия от шест мача без победа, след което нареди шест мача без загуба, като спечели от тях. Специалистът отдава слабия старт на проблемите с контузии в защита. "Започнахме лошо първенството и причината според мен е, че имахме доста контузени в защитата. Дори да нямаш достатъчно хора в атака, можеш да компенсираш. Ако в защита се представяш зле, особено в турското първенство, ще имаш проблеми. Турските отбори обичат да привличат максимално добри футболисти в атака и подценяват фаза защита. Поради тази причина резултатите са такива“.

Цанко Цветанов сподели мнението си и за разликата между водещите 4-5 клуба в южната ни съседка и останалите. „Мисля, че и другите клубове дърпат напред. Доста отбори инвестират пари в добри футболисти. Поради тази причина отборите, които са след голямата четворка, да прибавим и Башакшехир, се приближават към големите. Другият проблем, който има и за мен е изненадващ, е,че големите отбори губят точки след мачове в евротурнирите. Може би единствено Галатасарай успява да държи ниво след голям европейски мач и печели точки и в турското първенство“.

Целите пред отбора не се променят, въпреки лошия старт на сезона. „Има достатъчно мачове до края на сезона. Пилците се броят наесен, а при нас във футбола е напролет. Ние имаме цели и амбиции, надяваме се да ги постигнем“.

Публично известно е, че Гьозтепе е един от клубовете с най-нисък бюджет в Суперлигата. В същото време отборът трябва да се конкурира с клубове със сериозни бюджети, като през това лято дори новаците Амедспор и Чорум инвестираха сериозни суми за играчи и си позволяваха да дават 5-6 млн. евро за само за един футболист. Измирският клуб през всеки трансферен прозорец продава най-добрите си играчи, за които винаги има солидни оферти. Как тимът обаче продължава да бъде конкурентен, въпреки че не си позволява да плаща високи суми за попълнения? „С работа“, категоричен е Цветанов. „Приели сме да работим в такъв клуб, който иска да взима млади футболисти и да ги развива. Стараем се да го правим по най-добрия начин. Разбира се, че е трудно, но давайки шанс на тези футболисти, треньорите изпитваме удоволствие, че сме дали път във футбола на играчи, които могат да постигнат още по-големи неща, отколкото досега. Мисля, че нашият клуб се утвърждава като такъв, който плаща редовно и е финансово стабилен без значение, че не дава големи пари за трансфери. Амбицията на младите футболисти също е достатъчна, както и амбицията на нас треньорите да ги развиваме“.

Цанко Цветанов разкри какви футболисти са подходящи за стила на Гьозтепе. „Караме четвърти сезон в Турция. Стилът е един и същ. Той се основава на това, че съвременният футбол залага все повече на физика и по-малко на техника. Първото и основно нещо за футболист, за да го привлечем, е да има физически данни, динамика, ритъм и скорост. Това са основните показатели. Трябва да е млад и да има амбиции да се развива. Трябва да е и с добри технически качества. Не е лесно, но винаги може да се намери, когато знаеш какво търсиш. В началото беше по-лесно, защото нивото на Първа лига е по-ниско. Сега е по-трудно, защото и нивото на отбора стана доста високо. Две поредни години сме в първата десетка. Надявам се и през тази да е така. Не е лесно да намериш футболисти, които хем да са млади, хем да ги обучаваш и същевременно да поддържаш това високо ниво. С работа засега нещата се получават“.

Специалистът оценява като добро признание за работата на треньорския щаб сравненията в Турция на Гьозтепе с бившата звезда на Байерн Мюнхен Ариен Робен, за когото всеки футболист знаеше какво прави на терена, но никой не можеше да го спре. „Това е добро признание за нашата работа. Факт е, че във футбола, когато има постоянство, изискванията са уеднаквени и футболистите знаят какво се изисква от тях, мисля, че им е малко по-лесно на терена. Целенасочената работа неминуемо дава резултат“.

Рядко се случва, когато отбор е на последно място във временното класиране, треньорският щаб да получи предложение за нов договор. Именно това стана в Гьозтепе, когато договорите на Станимир Стоилов, Цанко Цветанов и Йончо Арсов бяха подновени, а тимът беше на дъното след първите 5 кръга. „Мисля, че Sport Republic е първият чуждестранен инвеститор в турския футбол. Ние имаме щастието да имаме чуждестранен собственик. Нашият президент е достатъчно разумен и проницателен. Явно, че наше лице е намерил хората, на които той вярва и затова го прави. Ако имахме турски собственик, това нямаше да се случи. Не мисля, че манталитетът в Турция е по-различен от този в България. Разликата между турското и българското първенство е голяма в мащабите и във финансите. В манталитета няма голяма разлика. Факт е, че имаме собственик и президент, който е наясно какво иска и какви са нашите възможности“, коментира бившият защитник.

„Достатъчно време сме във футбола и знаем, че има добри и лоши резултати. Когато човек вярва в това, което върши и вижда с очите си какво се случва, той не промяна стила и начина си на работа. Ние искаме да развиваме футболистите и отбора. На този етап се получава. Мисля, че нашият потенциал е по-голям тази година и се надявам, че ще се представим по-добър начин“, добави той.

През лятото Гьозтепе се раздели с бившия защитник на ЦСКА 1948 Елитон, а на негово място привлече Ноа Сонко Сундберг, който е добре познат на треньорския щаб от съвместния им престой в Левски. Цанко Цветанов сподели какви са разликите между бразилеца и гамбиеца. „Двамата са различен тип футболисти. Елитон е добре физически, играе добре с глава, който се представя в индивидуалните си действия. Сундберг е по-разумен футболист и може повече да ръководи защитата. За съжаление Ноа получи контузия и не успя да играе в по-голяма част от мачовете. Колкото мача е играл Сонко, толкова мачове сме спечелили. Сонко разбира футбола, нашите идеи. Може говорейки, с действия и заставане не само да се представя добре, а и останалите футболисти в защита и пред него да се представят по най-добрия начин“.

Специалистът се върна и към победата над Фенербахче с 2:1 като гост в Истанбул. „Разликата между Фенербахче и Гьозтепе в индивидуалните качества на футболистите е достатъчно голяма. Добрата организация на отбора, винаги дава резултат. И най-добрите индивидуалисти трудно могат да се противопоставят на добрата организация и на отбор, който знае какво прави във фаза атака, защита, даже и в междинната фаза. Мисля, че ние като отбор стояхме по-добре и поради тази причина успяхме да спечелим мача, което за нас е голям успех, защото го направихме в Истанбул“.

Той взе отношение и за съдийството в Турция, където през последната година неизменно има скандали. „Аз не се заглеждам в съдиите, но в България и Турция непрекъснато се заглеждат в тях. Мисля, че турското съдийство е на добро ниво. Поради огромния медиен натиск, на който биват подлагани от четирите големи клуба, част от съдиите се съобразяват с тях. Смея да твърдя, че последните години след въвеждането на ВАР, футболът се поизчисти“.

„В Турция се случи нещо, което и в България трябва да се случи, но може би тук няма да имаме първенство, ако стане. Говоря за залаганията. Аз приветствам тези мерки, които взе турската федерация и правителството, защото голяма част от младите хора залитат по залагания, част от футболистите също. Мисля, че този процес в Турция ще бъде прекъснат за доста време. В България чух преди време, че има някакви залагания и ще има мерки, но доколкото виждам никакви мерки не се взимат“, коментира треньорът.

Цанко Цветанов започна четвърти сезон в Турция. Какво обаче е нещото, което най-много го е впечатлило? „Турция, специално в Суперлигата, има прекрасна инфраструктура. Организацията на мачовете е на много високо ниво. Посещаемостта на грандовете, а и на Гьозтепе, също е достатъчно голяма. Удоволствие е, бях го позабравил в България, когато отиваш с отбора си към стадиона и да те обземе еуфорията от предстоящото събитие. Ти виждаш как хората прииждат с настроение, отиват на празник. Това също ти доставя удоволствие като треньор. Може би това е едно от големите удоволствия през последните години, които изпитвам във всеки мач с грандовете и всеки мач, който играем в Измир. Това е празник. Стадионът е пълен, хората идват, радват се, пеят, създават невероятна обстановка, теренът е добър, съперникът срещу теб е добър. Няма какво повече да желае един треньор“.

Според него разликата между младите турски и български футболисти е естественият подбор в южната ни съседка. „В Турция има достатъчно много бройка футболисти, които тренират и естествен подбор. Естественият подбор изкарва добрите футболисти. В България нямаме достатъчна бройка, а освен това и не работим достатъчно. Аз непрекъснато повтарям, че ме боли за българския футбол. Ние много говорим и малко работим. Продължаваме да правим това с години“.

„Трябва да направим разлика между български футбол и български клубове. Българските ръководители не са готови за съвременното развитие на футболната игра. Те живеят в миналото и продължават да го правят. Ние изоставаме много и не виждам желание за промяна. В българския футбол няма визионери. Има хора, които се интересуват днес да си запазат мястото и да си вземе заплатата, никой не го вълнува бъдещето“, продължи Цанко Цветанов.

„При нас са идвали български треньори да гледат треньори и да се учат. Отново ще има български треньори, защото има такива, които изявяват желание, но не е толкова лесно. Съвременният футбол стана малко по-труден и ръководителите на клубовете не желаят да има постоянно присъствие. При нас са идвали и треньори от Казахстан. Станимир Стоилов и ние като щаб оставихме трайна следа и в казахстанския футбол“, разкри той.

„Какво бих взел от турския футбол? Ние имаме щастието и удоволствието да имаме чуждестранен собственик, който има клуб и в Англия – Саутхемптън. Имаме възможност да черпим от техния опит. Футболът доста се промени. Европейският футбол се американизира. Все повече внимание започна да се обръща на статични положения и на заучени комбинации. Това бих взел и бих подобрил в евентуална бъдеща работа. Такова е развитието на играта – все по силни физически, все по-слаби технически. Смея да твърдя, че турското първенство е сред първите 6-7 в Европа по сила. Не мисля, че отстъпва даже на италианското първенство. Наблягането на статичните положение в двете фази е достатъчно популярно в съвременния футбол. Тъчовете станаха едно от основните оръжения“, сподели той.

Към момента няма млад български футболист, който да попада в трансферните планове на Гьозтепе. „При нас системата е подредена. Засега наши скаути не са предлагали български футболисти, нищо че следят млади играчи във всяко едно първенство в света. При нас беше Филип Кръстев. Той е футболист, който обича футбола и обича да работи. За съжаление не успя да се представи по най-добрия начин в тези шест месеца, в които беше при нас и получи неприятна контузия“.

Цанко Цветанов коментира и последното дерби между Левски и ЦСКА. „ Успях да гледам мача. Мисля, че се получи добро дерби, в което по-добрият отбор заслужено победи. За съжаление това не беше Левски, но това са фактите. Левски единствено в първите минути изглеждаше по-добрият отбор и с по-голямо самочувствие. Заслужена победа на ЦСКА мога да кажа. Присъствието на доста чуждестранни футболисти допринесе за добрия футбол в дербито. Нямаше толкова разправии, ритане и лежане. Мисля, че се получи добър мач за неутралния зрител. За феновете на Левски неприятен, за феновете на ЦСКА – приятен. Това е част от играта“.

Той сподели, че няма преки впечатления от треньора на "сините" Хулио Веласкес, а освен това смята, че Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си. „Няма да влизам в персонални оценки. Човекът се представя достатъчно добре. Левски е шампион и играе в евротурнирите и то с нелош успех. Мисля, че Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото, на което бяха. Инвестициите са достатъчно големи и в двата отбора. Трябва да похвалим и ЦСКА за новия стадион. Надявам се и Левски скоро да има нов стадион, защото инфраструктурата и условията могат да привлекат по-добри специалисти.

Цанко Цветанов е на мнение, че българските треньори трудно ще си намират работа в грандовете в България. "За съжаление ще го кажа, но ние, българските треньори, много трудно ще намерим работа в тези големи клубове – Левски, ЦСКА и Лудогорец. Това е жалко за българското треньорство и е тежко за българския футбол, защото без треньори няма как да се създадат футболисти. Ние си говорим празни приказки как ще развиваме футбола. Кой ще го развива този футбол? Къде са треньорите? Жалко, че все по-малко ще стават шансовете. Българските клубове тотално и фатално са изостанали от съвременния футбол, без Левски, ЦСКА и Лудогорец и донякъде Ботев Пловдив. В другите клубове имаш предпоставка за неуспех, отколкото за успех. Аз не виждам един професионален клуб, освен тези четири. Няма стадиони, бази, условия, няма абсолютно нищо. Това е българският футбол. Хубавото е, че в Левски, ЦСКА и Лудогорец се инвестират достатъчно средства в инфраструктура и в условия“.

„ЦСКА 1948 също се представя добре, защото инвестира във футболисти, но няма база. Останалите клубове да намерят инвеститори и средстав, за да достигнат нивото на тези три-четири клуба и да се борят. Мисля, че българският футбол е прекалено раздут с тези 14 отбора. Максимумът е десет отбора, но наистина професионални, са достатъчни за нашето ниво“, добави той.

Опитният специалист коментира и новото правило в Първа лига, задължаващо клубовете да използват млад футболист до 23 години в титулярния състав. „Никой административно не е станал футболист, няма и да стане. Не го приемам и ще споделя една мисъл на Васил Методиев – Шпайдела:„Цанко, баницата не трябва да стои на масата. Баницата трябва да се сложи горе на гардероба, за да направи човек усилия да я вземе“. Така че не приемам административно развитие на футболистите. В България битува това, че ще започнем да ги пускаме и те ще станат. Няма да станат, защото футболът се промени. Тези футболисти трябва да се обучават. Само с пускане в игра ще играят в нашето първенство. Никога няма да достигнем ниво, ако не започнем да тренираме и обучаваме футболистите“.

„Няма ли треньори и учители, няма кой да те научи. Не те ли научат, ще останеш необучен, среден футболист. Все по-малко ще има. Голяма част от бившите футболисти, с които говоря от моя регион казват, че искат да са треньори по физическо, а не треньори по футбол. На треньора по футбол нито му плащат, нито има сигурност, докато треньорът по физическо има сигурна заплата. Това нещо продължава и ще продължава. Ние искаме да правим футболисти, да развиваме български футболисти и треньорът му печели пари, колкото един касиер. Като искаш условията му на работа да са такива, ще получиш и такива треньори. Не започнем ли да правим треньори, няма да направим и футболисти. Другата ни надежда са футболисти, които са обучавани в чужбина. Надявам се, че ще се появят все повече деца“, продължи Цанко Цветанов.

Той коментира и школата, която БФС направи в Бояна. „Каквото иска да прави футболният съюз, като няма обучени хора, които да обучават футболистите. Какво като направи академия във футболния съюз? Ще вземат 20 дечица, но кой ще ги обучава и тренира? Кой ще ги направи футболисти? Кой познава съвременния футбол, а не българския футбол, който изостава? В Левски и ЦСКА няма български футболисти или има един-двама, които не са водещите. А те не са водещи, защото не са достатъчно добри. Важно е кой ще ги обучава тези футболисти. Не се ли създаде естествена конкуренция, няма да се получи нищо. Пожелавам в българския футбол да се появят хора, които не говорят, а работят“, завърши Цанко Цветанов.