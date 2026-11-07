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Гьозтепе на Мъри Стоилов допусна домакински обрат срещу Башакшехир

Гьозтепе на Мъри Стоилов допусна домакински обрат срещу Башакшехир
goztepe.org.tr

"Жълто-червените" прекъснаха серията си от шест мача без загуба

Гьозтепе на Станимир Стоилов отстъпи с 1:2 у дома на Башакшехир. Двубоят беше от 11-ия кръг на турската Суперлига. Хуан даде аванс на домакините в 18-ата минута, но четири по-късно Дейви Зелке изравни. Осем минути преди края на мача Един Вишча донесе успеха на гостите от Истанбул. 

Преди този мач "жълто-червените" бяха в серия от шест мача без загуба, като спечелиха последните си четири. Тимът на Мъри остава на десето място във временното класиране с 15 точки. Башакшехир излезе на седмо място с две повече.

Първата добра възможност за гол се откри пред Дейви Зелке. Германецът овладя топката в наказателното поле на домакините и отправи удар отблизо, но след рикошет топката премина над вратата. Малко след това Иван Бърнич не успя да отправи хубав шут от удобна позиция. 

В 15-ата минута Гьозтепе организира отлична контраатака. Алекси Антунес получи в наказателното поле и отправи удар от малък ъгъл, но Дениз Дилмен спаси. 

Три минути след това домакините поведоха. Ричард Аконор центрира в наказателното поле, където Жандерсон свали с глава към Хуан. Бразилецът се пребори за позиция с двама защитници на гостите и с удар в долния десен ъгъл вкара за 1:0

Четири минути по-късно Башакшехир изравни. Дейви Зелке надскочи Алан Годой след центриране отляво и с глава възстанови равенството

В 37-ата минута Гьозтепе осъществи многоходова атака, която завърши с опасен удар на Ралдни от границата на наказателното поле. Топката обаче премина опасно покрай вратата. 

В началото на второто полувреме Арда Йозчимен се отличи с отлично спасяване след удар на Елдор Шомуродов. 

В 81-ата минута "жълто-червените" осъществиха отлична атака, при която Антунес се озова на стрелкова позиция, но прати топката над вратата. 

Минута след това гостите стигнаха до гол. Новатус Мироши сбърка отдясно на наказателното поле и позволи на Онур Булут да му отнеме топката. Последният центрира към непокрития Един Вишча, който вкара за 1:2

В 88-ата минута вратарят на гостите отрази опасен удар на Малком Бокеле след центриране от корнер. 

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