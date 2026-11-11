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Правителството отпусна 1 млн. евро за Световната купа по сноуборд в Банско

Правителството отпусна 1 млн. евро за Световната купа по сноуборд в Банско
БТА

Курортът ще приеме състезанията през януари 2027 година

Министерският съвет одобри 1 млн. евро за организирането и провеждането на Световната купа по сноуборд в алпийските дисциплини в Банско през 2027 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата се осигуряват чрез допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 година.

Според правителственото съобщение проявата допринася за популяризирането на зимните спортове и привлича интерес от зрители в България и чужбина.

В края на октомври Общинският съвет в Банско също прие решение за финансова подкрепа на състезанията. Предложението на кмета Стойчо Баненски беше за отпускане на 125 000 евро за проявата, която предстои през януари.

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