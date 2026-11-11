България с нова регионална карта: Парламентарна комисия одобри разделянето на страната на четири региона

Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление одобри на първо четене законопроект, който предвижда ново териториално деление на България. Според промените досегашните шест района за планиране ще бъдат заменени от четири нови региона – Столичен, Северен, Източен и Южен.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 20 октомври и цели да приведе регионалното планиране в съответствие с европейската класификация NUTS и изискванията на Европейския съюз.

Най-съществената промяна е обособяването на София като самостоятелен регион за планиране. Останалите три региона ще включват:

Северен регион – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

Източен регион – Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южен регион – София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Цялата територия на България ще представлява един регион от ниво 1, а четирите нови региона ще бъдат от ниво 2.

Заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева обясни, че промените са първата стъпка към изработването на нови интегрирани териториални стратегии.

Законопроектът предвижда и синхронизиране на документите за регионално и пространствено развитие с цел намаляване на различията между отделните части на страната.

За Столичния регион ще действа специален режим. Няма да се изготвя отделна интегрирана териториална стратегия, тъй като нейните функции ще се изпълняват от Плана за интегрирано развитие на Столична община.

Този план ще бъде приеман от Министерския съвет по предложение на регионалния министър, след като бъде одобрен от Столичния общински съвет и премине необходимите съгласувателни процедури.

С промените броят на регионалните съвети за развитие също ще бъде намален от шест на четири.

В съвета за развитие на Столичния регион ще участват областният управител, кметът на София, председателят на Столичния общински съвет и районните кметове.

Предложеното ново райониране все още не е окончателно прието. След одобрението на парламентарната комисия законопроектът предстои да бъде разгледан на първо четене в пленарната зала на Народното събрание.