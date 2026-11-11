Новини
Търси
Подкаст
Общество

България с нова регионална карта: Парламентарна комисия одобри разделянето на страната на четири региона

България с нова регионална карта: Парламентарна комисия одобри разделянето на страната на четири региона
БТА

София ще бъде обособена в самостоятелен регион, а останалата част от страната ще бъде разделена на Северен, Източен и Южен регион

Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление одобри на първо четене законопроект, който предвижда ново териториално деление на България. Според промените досегашните шест района за планиране ще бъдат заменени от четири нови региона – Столичен, Северен, Източен и Южен.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 20 октомври и цели да приведе регионалното планиране в съответствие с европейската класификация NUTS и изискванията на Европейския съюз.

Най-съществената промяна е обособяването на София като самостоятелен регион за планиране. Останалите три региона ще включват:

  • Северен регион – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

  • Източен регион – Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

  • Южен регион – София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Цялата територия на България ще представлява един регион от ниво 1, а четирите нови региона ще бъдат от ниво 2.

Заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева обясни, че промените са първата стъпка към изработването на нови интегрирани териториални стратегии.

Законопроектът предвижда и синхронизиране на документите за регионално и пространствено развитие с цел намаляване на различията между отделните части на страната.

За Столичния регион ще действа специален режим. Няма да се изготвя отделна интегрирана териториална стратегия, тъй като нейните функции ще се изпълняват от Плана за интегрирано развитие на Столична община.

Този план ще бъде приеман от Министерския съвет по предложение на регионалния министър, след като бъде одобрен от Столичния общински съвет и премине необходимите съгласувателни процедури.

С промените броят на регионалните съвети за развитие също ще бъде намален от шест на четири.

В съвета за развитие на Столичния регион ще участват областният управител, кметът на София, председателят на Столичния общински съвет и районните кметове.

Предложеното ново райониране все още не е окончателно прието. След одобрението на парламентарната комисия законопроектът предстои да бъде разгледан на първо четене в пленарната зала на Народното събрание.

Още по темата

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

На извънредно заседание Бюджетната комисия разглежда пакет от данъчни закони

На извънредно заседание Бюджетната комисия разглежда пакет от данъчни закони

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

Историческата комисия между България и Северна Македония в задънена улица: Поредна среща без резултат

Историческата комисия между България и Северна Македония в задънена улица: Поредна среща без резултат

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Спаси София обвини Терзиев, че иска назначаване на районните кметове, той отрече

Спаси София обвини Терзиев, че иска назначаване на районните кметове, той отрече

Марихуана за милиони евро откриха в тайник на камион на "Кулата"

Марихуана за милиони евро откриха в тайник на камион на "Кулата"

Водещи

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

  • Току-що
Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

  • Преди 2 минути
Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

  • Преди 11 минути
Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

  • Преди 15 минути
Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

  • Преди 17 минути
Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Най-важното от света на 11.11.26-та г.

  • Преди 27 минути
Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

  • Преди 31 минути
Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

  • Преди 40 минути
Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

  • Преди 46 минути
Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

  • Преди 49 минути
Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

  • Преди 53 минути
Руският посланик в САЩ е починал внезапно

Руският посланик в САЩ е починал внезапно

  • Преди 59 минути
Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

  • Преди 59 минути
Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

  • Преди 1 час