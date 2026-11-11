Спаси София обвини Терзиев, че иска назначаване на районните кметове, той отрече

Спор между Спаси София и столичния кмет Васил Терзиев възникна заради начина, по който трябва да бъдат избирани районните кметове. От партията обявиха, че Терзиев е предложил те да бъдат назначавани, вместо избирани пряко от гражданите. Кметът обаче отрече това твърдение още по време на участието си в предаването "Извън ефир".

В публикация във Facebook от Спаси София се противопоставиха категорично на подобна промяна.

"Категорично не сме съгласни с Васил Терзиев, че кметовете на районите не трябва да се избират от гражданите, а да се назначават с декрет", написаха от партията.

Според Спаси София премахването на прекия избор би ограничило възможността на гражданите да контролират местната власт.

"Днес хората могат да дадат втори мандат на кмет, който си върши работата, и да сменят онзи, който ги е разочаровал. Защо да им отнемаме това право?", попитаха от формацията.

От партията изразиха и опасения, че при назначаване на районните кметове те биха станали зависими от човека, който ги е назначил.

"Когато бъдещето на един районен кмет зависи от човека, който го назначава, пред кого ще се отчита той? Така партийната лоялност лесно може да се окаже по-важна от свършената работа в кварталите", се посочва в позицията.

От Спаси София припомниха и предишните позиции на Терзиев в подкрепа на децентрализацията.

"Г-н Терзиев, Вие самият настоявахте за повече децентрализация. Какво се промени, че днес предлагате софиянци да загубят правото сами да избират кой управлява района им?", попитаха от партията.

Въпреки обвиненията Васил Терзиев отрече още в ефир да е предлагал премахване на прекия избор на районни кметове.