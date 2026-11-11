Новини
Търси
Подкаст
Свят

Втори заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов

Втори заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов
Facebook / ЦСКА

БНР съобщи за нов арест по разследването, след като се появи информация, че първият обвиняем може да не е произвел фаталния изстрел

Полицията е задържала втори заподозрян във връзка с убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Това съобщи БНР, позовавайки се на свои източници.

Към момента няма официална информация къде е извършен арестът и каква е предполагаемата роля на новия заподозрян в престъплението.

Досега единственият задържан по случая беше Славчо Мегеров-Мегера, арестуван в София часове след убийството на Филипов на 30 септември.

По-рано "Марица" съобщи, позовавайки се на полицейски източници, че разследващите работят и по версия, според която Мегеров може да не е произвел фаталния изстрел, а да е придружавал действителния извършител.

Според неофициалната информация по ръцете на Мегеров не са открити барутни частици, а негови следи липсват и по намереното оръжие. Съобщава се, че балистична експертиза е установила, че именно с този пистолет е извършено убийството.

Тези данни не са потвърдени официално от разследващите органи.

Очаква се утре да бъдат оповестени повече подробности за новия арест и развитието на разследването.

Още по темата

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Тодор Неделев: Илиян Филипов ми беше като баща

Тодор Неделев: Илиян Филипов ми беше като баща

Открит е пистолетът, с който е убит бизнесменът Илиян Филипов

Открит е пистолетът, с който е убит бизнесменът Илиян Филипов

Наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от Ботев (Пд), клубът търси спонсори

Наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от Ботев (Пд), клубът търси спонсори

Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов

Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

Руският посланик в САЩ е починал внезапно

Руският посланик в САЩ е починал внезапно

Водещи

Ген. Румен Миланов: Скоростта по магистралите трябва да бъде намалена до 130 км/ч

Ген. Румен Миланов: Скоростта по магистралите трябва да бъде намалена до 130 км/ч

  • Току-що
Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

  • Преди 5 минути
Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

  • Преди 6 минути
Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

  • Преди 16 минути
Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

  • Преди 20 минути
Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

  • Преди 22 минути
Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Най-важното от света на 11.11.26-та г.

  • Преди 32 минути
Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

  • Преди 36 минути
Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

  • Преди 45 минути
Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

  • Преди 50 минути
Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

  • Преди 53 минути
Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

  • Преди 58 минути
Руският посланик в САЩ е починал внезапно

Руският посланик в САЩ е починал внезапно

  • Преди 1 час
Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

  • Преди 1 час