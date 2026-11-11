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Над 2400 талантливи деца ще получат финансова подкрепа от държавата

Над 2400 талантливи деца ще получат финансова подкрепа от държавата
БТА

Правителството предвижда над 1 млн. евро за стипендии и еднократни помощи за ученици с постижения в науката, изкуството и спорта

Общо 2432 деца с изявени дарби ще получат финансова подкрепа по правителствена програма за 2026 г. За целта от централния бюджет са предвидени 1 022 600 евро, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Средствата са предназначени за ученици от държавни, общински и частни училища, постигнали високи резултати в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания.

Програмата предвижда два вида подпомагане – еднократна помощ до 99,70 евро и стипендия от 69,02 евро месечно за срок от една година.

Еднократните помощи ще покриват разходи за участие в обучения, курсове, пленери, тренировъчни лагери, олимпиади и състезания в България и чужбина.

Право на подкрепа в областта на науката и изкуството имат деца, класирани на първо, второ или трето място в национални и международни прояви, както и носители на златни, сребърни или бронзови медали.

В спорта подпомагането обхваща медалисти от олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства, както и победители във финали на държавни индивидуални първенства и ученически игри.

От общо 2432 деца, включени във финансовите разчети, 70 ще получат еднократна помощ, а за 1144 са предвидени стипендии по програмата за 2026 г.

За останалите 1218 деца са осигурени средства за продължаване на изплащането на стипендии и еднократна подкрепа по програмата за 2025 г.

Конкурсите, олимпиадите и състезанията, които дават право на подпомагане през 2026 г., са подбрани от експертни комисии в областта на науката, изкуството и спорта.

Целта на програмата е да подпомогне развитието на талантливите деца и да насърчи участието им в национални и международни състезания.

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