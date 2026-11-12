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Ограничават движението по АМ „Тракия“ край Пазарджик

Ограничават движението по АМ „Тракия“ край Пазарджик
Снимка: БТА

Заради ремонт

На 12 ноември /четвъртък/, от 7:30 ч. до 17 ч. за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в участъка от 84-и до 86-и км на автомагистрала „Тракия“ в платното посока Бургас, съобщи АПИ.

По време на дейностите в 2-километровата отсечка в област Пазарджик трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, като активната ще бъде ограничена за преминаване.

Агенция „Пътна инфраструктура“ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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