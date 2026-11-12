Пратениците на Тръмп пристигнаха в Москва за среща с Путин

Самолетът със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигна на московското летище „Внуково“ от Абу Даби, съобщи ТАСС.

Двамата американски представители са в Москва за разговори с руския президент Владимир Путин. Срещата в Кремъл се провежда след двудневните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ, състояли се в Абу Даби.

Според информация на Ройтерс преди срещата с Путин Уиткоф и Къшнър ще разговарят с Кирил Дмитриев – специален представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. По данни на ТАСС именно Дмитриев е посрещнал американските пратеници на летището в Москва.

Дипломатическият съветник на Путин Юрий Ушаков коментира пред ТАСС, че разговорите с руския президент ще се проведат „както обикновено“.

Междувременно Уиткоф и Къшнър са очаквани и в Дъблин, където се провежда деветата среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума участват около 50 държавни и правителствени ръководители от Европа.

В ирландската столица генералният секретар на НАТО Марк Рюте също ще проведе двустранни разговори с европейски лидери, сред които и украинският президент Володимир Зеленски.

Предвижда се Зеленски да се срещне с американските пратеници, за да обсъдят хода на преговорите и възможностите за прекратяване на войната в Украйна.