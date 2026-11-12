Новини
Търси
Подкаст
Свят

Пратениците на Тръмп пристигнаха в Москва за среща с Путин

Пратениците на Тръмп пристигнаха в Москва за среща с Путин
АР/БТА

Срещата в Кремъл се провежда след двудневните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ, състояли се в Абу Даби

Самолетът със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигна на московското летище „Внуково“ от Абу Даби, съобщи ТАСС.

Двамата американски представители са в Москва за разговори с руския президент Владимир Путин. Срещата в Кремъл се провежда след двудневните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ, състояли се в Абу Даби.

Според информация на Ройтерс преди срещата с Путин Уиткоф и Къшнър ще разговарят с Кирил Дмитриев – специален представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. По данни на ТАСС именно Дмитриев е посрещнал американските пратеници на летището в Москва.

Дипломатическият съветник на Путин Юрий Ушаков коментира пред ТАСС, че разговорите с руския президент ще се проведат „както обикновено“.

Междувременно Уиткоф и Къшнър са очаквани и в Дъблин, където се провежда деветата среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума участват около 50 държавни и правителствени ръководители от Европа.

В ирландската столица генералният секретар на НАТО Марк Рюте също ще проведе двустранни разговори с европейски лидери, сред които и украинският президент Володимир Зеленски.

Предвижда се Зеленски да се срещне с американските пратеници, за да обсъдят хода на преговорите и възможностите за прекратяване на войната в Украйна.

Още по темата

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Зеленски преди преговорите в Абу Даби: Военните успехи укрепват позициите на Киев

Зеленски преди преговорите в Абу Даби: Военните успехи укрепват позициите на Киев

Европейски лидери обсъждат сигурността и войната в Украйна на среща в Дъблин

Европейски лидери обсъждат сигурността и войната в Украйна на среща в Дъблин

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

Шпионски скандал, афери и 600 млрд. долара загуби: Кой ще спасява Nvidia?

Шпионски скандал, афери и 600 млрд. долара загуби: Кой ще спасява Nvidia?

Ким Чен-ун инспектира изграждането на нова военноморска база в Северна Корея

Ким Чен-ун инспектира изграждането на нова военноморска база в Северна Корея

Двама загинали и 17 ранени при срутване на сграда в Ню Йорк

Двама загинали и 17 ранени при срутване на сграда в Ню Йорк

Водещи

Външните министри на България и Египет обсъдиха двустранното сътрудничество и сигурността в Черно море

Външните министри на България и Египет обсъдиха двустранното сътрудничество и сигурността в Черно море

  • Току-що
Нападател на Левски отново с проблеми

Нападател на Левски отново с проблеми

  • Преди 10 минути
Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

Израелски удар порази болница в Газа, загинали са най-малко шестима души

  • Преди 11 минути
12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

12 станаха жертвите на трагедията на АМ „Тракия“

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

  • Преди 25 минути
FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

  • Преди 27 минути
Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

  • Преди 29 минути
Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Раненият румънец от катастрофата на „Тракия“ е в критично състояние, останалите са стабилни

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Депутатите обсъждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност

  • Преди 37 минути
Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

Исторически обрат в Мисисипи: Демократ стана първият чернокож сенатор от щата след Гражданската война

  • Преди 38 минути
11 тежки катастрофи в страната за денонощието

11 тежки катастрофи в страната за денонощието

  • Преди 41 минути
Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга

  • Преди 43 минути
Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща

Пожарникарите, спасявали хора на АМ "Тракия": Гледката беше потресаваща