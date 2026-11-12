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Европейски лидери обсъждат сигурността и войната в Украйна на среща в Дъблин

Европейски лидери обсъждат сигурността и войната в Украйна на среща в Дъблин
АР/БТА

Форумът ще бъде ръководен съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и ирландския министър-председател Михал Мартин

Близо 50 държавни и правителствени ръководители се събират в Дъблин за поредната среща на Европейската политическа общност. Форматът беше създаден през 2022 г. след началото на руската инвазия в Украйна. В дневния ред на настоящата среща са включени въпроси, свързани със сигурността, конкурентоспособността и достъпа до енергия. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

Форумът ще бъде ръководен съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и ирландския министър-председател Михал Мартин. Сред водещите теми в разговорите е подкрепата за Украйна.

В навечерието на срещата в Дъблин пристигна и украинският президент Володимир Зеленски. Той коментира, че развитието на преговорния процес за прекратяване на войната ще зависи в значителна степен от начина, по който САЩ водят разговорите си с Русия.

Зеленски изрази очакване американската преговорна делегация да се стреми към постигане на конкретен резултат до края на годината. В същото време той подчерта, че Украйна продължава да бъде подложена на мащабни военни атаки и е готова да положи всички усилия за напредък в преговорите.

Украинският президент заяви, че Киев също има желание за постигане на резултат до края на годината, но много ще зависи от избрания формат на диалог между Вашингтон и Москва.

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