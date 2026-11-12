Левски вади сериозна сума за нови през зимата

Левски ще извади над 3 милиона евро за зимна селекция, твърди "Тема спорт". През зимата "сините" ще се подсилят с централен нападател, дясно крило и защитник. Голяма част от сумата ще бъде за футболист на върха на атаката.

През лятото на "Герена" дадоха 6 млн. евро за нови играчи. Тогава в отбора пристигнаха девет футболисти.

Сега новите шефове на Левски работят усилено по зимната селекция. Информацията гласи, че за централен нападател няма да се щадят средства, като именно привличането на такъв е приоритет. Ново дясно крило и централен защитник също се очаква да пристигнат в отбора през януари.

В същото време е много вероятно да има и напуснали. Бъдещето на Оливер Камдем, Мустафа Сангаре и Хуан Переа изглежда далеч от "Герена".