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Левски вади сериозна сума за нови през зимата

Левски вади сериозна сума за нови през зимата
levski.bg

"Сините" искат да се подсилят на три поста

Левски ще извади над 3 милиона евро за зимна селекция, твърди "Тема спорт". През зимата "сините" ще се подсилят с централен нападател, дясно крило и защитник. Голяма част от сумата ще бъде за футболист на върха на атаката. 

През лятото на "Герена" дадоха 6 млн. евро за нови играчи. Тогава в отбора пристигнаха девет футболисти. 

Сега новите шефове на Левски работят усилено по зимната селекция. Информацията гласи, че за централен нападател няма да се щадят средства, като именно привличането на такъв е приоритет. Ново дясно крило и централен защитник също се очаква да пристигнат в отбора през януари. 

В същото време е много вероятно да има и напуснали. Бъдещето на Оливер Камдем, Мустафа Сангаре и Хуан Переа изглежда далеч от "Герена". 

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