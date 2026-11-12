Тир помете входната арка на крепостта „Калето“ в Мездра, шофьорът избяга
По непотвърдена информация кабината на камиона е навлязла в самата конструкция
Тежкотоварен камион се е врязал във входната арка на археологическия комплекс „Калето“ в Мездра, нанасяйки сериозни материални щети. След инцидента шофьорът е напуснал мястото, а полицията предприема действия по установяването му.
По случая е образувано досъдебно производство.
Инцидентът е станал около 5:31 ч. на 10 ноември. Предполага се, че водачът е объркал отбивката от главния път и е навлязъл с тежкотоварния автомобил към входа на археологическия обект.
„В 5:31 ч. на 10 ноември се предполага, че превозно средство се удря в арката, при което прави тежки материални щети“, обясни управителят на комплекса Павел Петров пред BTV.
По непотвърдена информация кабината на камиона е навлязла в самата конструкция. След удара шофьорът е дал назад и е напуснал мястото на произшествието.
„Надяваме се, че той ще бъде установен“, заяви Петров.
Входната арка е изградена преди около 15 години. Управителят на комплекса посочи, че съоръжението е добре осветено, поради което случилото се остава необяснимо за него.