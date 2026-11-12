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НОИ: Средният осигурителен доход за септември е 1069,36 евро

НОИ: Средният осигурителен доход за септември е 1069,36 евро
БТА

Размерът на средния осигурителен доход за страната за август бе 1056,31 евро

Размерът на средния осигурителен доход за страната за септември е 1069,36 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2026 г. е 1018,78 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Размерът на средния осигурителен доход за страната за август бе 1056,31 евро.

Министър на финансите Гълъб Донев посочи преди дни, че заложеното повишение на максималния осигурителен доход в бюджета за догодина ще дава повече права на осигурените лица, включително по-високи пенсии в бъдеще.

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