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Един загинал при стрелба в кафене в германския град Манхайм

Един загинал при стрелба в кафене в германския град Манхайм
АП/БТА

Между присъстващите е избухнал скандал, при който единият от участниците в спора е извадил оръжие

Един човек загина, а друг беше ранен след стрелба в кафене в германския град Манхайм, съобщи агенция ДПА, позовавайки се на данни от местната полиция.

Според първоначалната информация на разследващите инцидентът е станал снощи в заведение в централната част на югозападния град. Между присъстващите е избухнал скандал, при който единият от участниците в спора е извадил оръжие и е започнал да стреля.

След нападението извършителят е успял да избяга пеша от местопрестъплението, но малко по-късно е бил локализиран от органите на реда. При последвалата операция по залавянето му служители на полицията също са открили огън.

От полицията уточниха, че както на пострадалия при стрелбата в кафенето, така и на задържания заподозрян е била оказана медицинска помощ. Към момента властите не разкриват повече подробности относно тежестта на техните наранявания.

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