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Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година
Снимка: БТА

Марихуаната, открита на ГКПП "Кулата" била натоварена в Испания, каза Стефан Бакалов

От началото на годината Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества и около половин тон прекурсори. Това каза заместник-директорът на агенцията Стефан Бакалов на брифинг в Благоевград, на който беше дадена информация във връзка с установен близо половин тон марихуана при проверка на превозно средство на граничен преход „Кулата“.

Бакалов посочи, че през последните четири-пет години основна цел на трафикантите е марихуаната, а по думите му потреблението ѝ във всяка една държава е изключително масов и сериозен проблем.

Във връзка с установеното количество марихуана на граничния преход „Кулата“ Бакалов посочи, че камионът е натоварен в Испания, а България е транзитен пункт. „Голяма част от този трафик, който пристига през Испания и минава през България, влиза през различните гранични преходи, които са бившите шенгенски граници и именно през Видин, Русе и Кулата“, каза още зам.-директорът на Агенция „Митници“ и допълни, че поради липсата на граничен митнически контрол на тези трасета, те са най-рискови.

Поради тази причина от месеци има изключително засилен контрол на мобилни екипи, които извършват контролни действия с оглед пресичане на всякакъв вид трафик, отбеляза Бакалов.

На въпрос има ли разлика в установените количества наркотични вещества преди влизането на България в Шенгенското пространство, зам.-директорът на Агенция „Митници“ посочи, че това не може да бъде чиста статистическа величина. През 2024 година – преди влизането на страната в Шенген, успяхме да задържим 10 тона наркотични вещества, допълни той.

„Това не значи, разбира се, че има конкретна препратка, разбира се, аз неслучайно ви казах, че влизането и членството ни в Шенген всъщност дава възможност да се пътува свободно и спокойно за всички нас, но за нас пък е огромно предизвикателство и много сериозна трудност, за да се справим с този тип различен контрол“, посочи Бакалов.

По думите му това, което е необходимо, е увеличаване на броя на мобилните екипи. „Преди 26 години служителите на отдела за борба с наркотрафика бяха 220 човека, сега още сме 220 човека“, отбеляза той и посочи, че за този период рисковете и заплахите са се увеличили.

Бакалов отбеляза, че следващия месец ще бъдат обявени десет свободни места в отдела за борба с наркотрафика. Надявам се хора, които имат желание и са мотивирани, да им дадем шанс да работят с нас, каза Бакалов. Отделно всяка година към работата на отдела се допълват все повече обучени кучета, каза той.

След влизането на страната ни в Шенгенското пространство екипите на отдел „Борба с наркотрафика“ към агенцията прилагат различни методи, които, по думите на зам.-директора на Агенция „Митници“, се ползват в цяла Европа. „Навсякъде е толкова сериозен проблемът, все пак всичките тези пратки, които ние задържаме и пристигат от няколко държави, са преминали през пет-шест държави в Европейския съюз, за да ги хванем ние“, каза още Бакалов. Той посочи, че ежедневно се поддържа и оперативна комуникация със служби на други държави не само от Европейския съюз, но и с Република Турция.

По отношение на установеният близо половин тон марихуана на граничния преход „Кулата“, Стефан Бакалов и говорителят на Окръжна прокуратура – Благоевград посочиха, че шофьорът на превозното средство е привлечен като обвиняем по досъдебно производство за контрабанда на високорисково наркотично вещество през границата на страната. Той е задържан за 72 часа с прокурорско постановление. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Прокурор Аспарухова каза пред журналисти, че шофьорът на превозното средства, в което е открита марихуаната, е от Пловдив, транспортното дружество също е регистрирано там.

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