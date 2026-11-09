Откриха наркотици в хладилен бус за риба в Бургас

Хладилен бус, предназначен за превоз на риба и морски дарове, е използван за прикриване на наркотрафик.

В момента в бургаския квартал „Победа“ се провежда полицейска операция, при която униформени са блокирали специализираното превозно средство и извършват щателна проверка. От Областната дирекция на МВР в Бургас официално потвърдиха акцията, като съобщиха, че в товарното отделение на буса са открити наркотични вещества.

Трафикантите добре познават практиката да използват хладилни камиони и бусове за превоз на стоки със силна специфична миризма, каквато е рибата, като прикритие за транспортиране на забранени вещества. Този метод обаче невинаги се оказва успешен.

Използването на силно миришещи товари има за цел да заблуди следовите кучета. Огледите на мястото продължават, а по случая вече са задържани трима души, пътували в буса или имащи пряко отношение към превозвания товар.

Разследващите ще установяват кой стои зад организацията на канала, откъде е била натоварена стоката и до коя крайна точка е трябвало да достигне пратката.

Работата по случая продължава.