След видеата от бул. "България": Младежи и родители са призовани в полицията

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е установила част от младежите, заснети да извършват опасни маневри с електрически тротинетки и кросови мотори по булевард "България" в София. Участниците са призовани да се явят в полицията заедно с родителите си, съобщава bTV, позовавайки се на информация от СДВР.

ТАРАЛЕЖ припомня, че в събота вечерта голяма група тийнейджъри се придвижваше по бул. "България" с електрически тротинетки и кросови мотори, извършвайки опасни маневри между автомобилите. На разпространените видеокадри се виждат младежи, които карат на една гума, движат се между колите и се возят по двама на тротинетка.

Действията на полицията идват след разпространението на видеокадри в социалните мрежи, показващи рисково поведение на младежи по един от най-натоварените столични булеварди.

Инцидентът е от събота вечерта, когато голяма група тийнейджъри се е придвижвала по бул. "България" с електрически тротинетки и кросови мотори. На публикуваните кадри се виждат младежи, които карат на една гума, движат се между автомобилите и се возят по двама на тротинетка.

По-късно в социалните мрежи се появиха и видеокадри от района на Орлов мост, където част от младежите са се качили върху покрива на спирка на градския транспорт.

За опасното поведение сигнализира и столичанката Анастасия Артьомова, която разказа във Facebook, че е станала свидетел на рисковите маневри.

По думите ѝ над 100 деца и тийнейджъри са се движили по булеварда, като са заобикаляли автомобилите отляво и отдясно. Част от тях са били без каски и предпазна екипировка.

Жената разказва и за ситуация, при която момче, каращо тротинетка на задна гума, се подхлъзнало непосредствено пред автомобила ѝ и едва не паднало върху него или под колата.

Артьомова посочва, че е подала сигнал на телефон 112, като изразява възмущението си от липсата на полицейски патрули по маршрута, по който се е движила.

Случаят предизвика обществено недоволство и въпроси за контрола върху използването на електрически тротинетки и други подобни превозни средства от непълнолетни.

Към момента от СДВР съобщават единствено, че част от участниците са установени и призовани заедно с родителите си. Не се уточнява колко точно младежи са идентифицирани, нито дали са наложени санкции.

Предстои да стане ясно дали проверката ще доведе до административни мерки срещу установените участници в опасното каране.