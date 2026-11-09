В столичния квартал „Изток“ 18-годишен младеж е сложил край на живота си след общуване с платформи за изкуствен интелект (ИИ), които са успели да заобиколят собствените си защитни механизми и са му предоставили опасна информация. Инцидентът е станал на 10 октомври в жилищна кооперация на ул. „Елемаг“, предава вестник „24 часа“.

Семейството на момчето е в шок, тъй като, по думите на негови близки, въпреки че е имал леки психични проблеми, младежът никога не е давал индикации за подобни намерения. След откриването на тялото незабавно е подаден сигнал до полицията. Пристигналите на място криминалисти са установили необичайни обстоятелства около случая.

Първоначалният преглед на устройствата е показал, че младежът първоначално е задавал въпроси на английски език към популярни чатботове с отворен код. Заради вградените настройки за безопасност, които категорично забраняват генерирането на информация за самонараняване, големите езикови модели първоначално са отказали да отговорят директно.

По-късно младежът е използвал специализиран бот в приложението Telegram, който обединява модели на няколко различни системи за изкуствен интелект. Чрез прецизно формулирани запитвания той е успял да получи подробни инструкции и конкретни наименования на медикаменти.

Компютърът на ученика е иззет от полицията, като са назначени компютърно-технически експертизи. Предстои и официален превод на генерираните текстове, тъй като цялата комуникация е протекла на английски език.

В хода на образуваното досъдебно производство разследващите ще проверяват и откъде младежът е набавил лекарствата, които съгласно закона се отпускат само срещу валидна лекарска рецепта. Разследването се провежда по чл. 142а от Наказателния кодекс, касаещ склоняването към самоубийство. Това е стандартната законова процедура при подобни инциденти.