Борис Кашев почина на 34 години: Тъжна новина за българската сцена

Българската артистична общност загуби млад актьор. Борис Кашев е починал на 34-годишна възраст, като тъжната новина за смъртта му беше разпространена на 9 ноември.

Борис Кашев е роден на 28 януари 1992 г. в София. Още в младежките си години се насочва към актьорската професия, а през 2014 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Маргарита Младенова.

Професионалният му път преминава през различни области на сценичното и екранното изкуство. Кашев работи както в театъра, така и в киното, като сред филмовите продукции, с които е свързано името му, са "11А" и "На прага".

Освен с актьорските си участия той се занимава и с дублаж, като допринася с гласа си за озвучаването на различни продукции.

Смъртта му на едва 34 години прекъсва професионалния път на актьор, работил в няколко направления на българското изкуство.

Към момента няма публично потвърдена информация за причината за смъртта му, както и подробности около обстоятелствата, при които е настъпила.

Борис Кашев оставя след себе си работата си в киното, театъра и дублажа - част от творческия му път, с който ще бъде запомнен.