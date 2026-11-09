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Михаела Доцова е във Военно-окръжна прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая с Колтуклиева

Михаела Доцова е във Военно-окръжна прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая с Колтуклиева
БТА

Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи, каза Доцова

Председателят на парламента Михаела Доцова пристигна във Военно-окръжната прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая със Соня Колтуклиева.

Доцова говори пред журналисти на влизане в сградата.

На въпрос, свързан с поисканата от опозиционни сили оставка във връзка с инцидента председателят на Народното събрание отговори, че в момента на дневен ред в Народното събрание (НС) е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, предава БТА.

Тя посочи още, че се очаква Министерският съвет да внесе проекта на бюджет за 2027 г.

Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи“, отговори Доцова на въпрос дали намира грешка в работата на охранителната служба.

„Има вътрешна проверка, доколкото знам. Не мога да взема отношение за начина, по който са изпълнили задълженията си“, добави тя.

Попитана дали смята, че премиерът трябва да освободи началника на НСО, Доцова посочи, че НС не участва в процедурата по избор или освобождаване на началника на НСО и не може да вземе отношение.

Инцидентът между служител на службата и Соня Колтуклиева стана на 23 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Тогава председателят на парламента отиде във Военно-окръжната прокуратура, за да разговаря лично с репортерката и изрази съжаление за случилото се. След два часа и половина престой в прокуратурата Колтуклиева каза, че е образувано досъдебно производство и охранителят е задържан.

След разпространени кадри от инцидента в социалните мрежи последваха и политически реакции и искания за оставки. 

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