МВнР и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество за съвместни инициативи и стажантски програми

Министърът на външните работи (МВнР) Велислава Петрова и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров подписаха меморандум за сътрудничество със срок от три години, който предвижда съвместни инициативи, участие на външнополитически експерти в учебния процес и стажантски програми за студентите на университета, съобщиха от външното министерство.

В словото си на официалната церемония в МВнР външният министър припомни скорошното си посещение в университета по повод 50-ата годишнина от създаването на катедра „Международни отношения“.

Видях много млади хора, които носят България в сърцето си и имат желание да работят за нея. Нашата институция им дава възможност да направят именно това, ако изберат да станат част от дипломатическата служба, заяви тя.

Петрова посочи, че меморандумът ще създаде условия за надграждане на вече установеното партньорство и ще придаде по-конкретни измерения на сътрудничеството между двете институции. Надявам се, че така ще можем по-активно да привличаме младите хора, които искат да работят за страната си, и да им предоставим възможност да намерят своя професионален път, каза тя.

Министърът благодари на ръководството на университета за споделения стремеж българската дипломация да разполага с достойни, професионални и отдадени на службата кадри.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров открои значението на партньорството с МВнР за практическата подготовка и професионалното развитие на младите хора.

Този меморандум ще даде възможност на нашите студенти да получат още повече знания от професионалистите в Министерството на външните работи и ще отвори пътя към по-добро професионално развитие, заяви той.