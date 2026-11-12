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ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове
БТА

С този ход Брюксел цели да повиши нивото на сигурност в отговор на нарастващите рискове, сред които са смущенията в работата на летища, заплахите за критичната инфраструктура, граничните райони, транспортните възли, обществените пространства и морската сигурност

Европейската комисия (ЕК) стартира проучване на възможностите за внедряване на клетъчни системи за откриване на дронове с двойна употреба. По този повод Брюксел отправи днес официална покана за изразяване на интерес към държавите членки на Европейския съюз и представителите на частния сектор, предава БТА.

Новата инициатива цели да укрепи капацитета на ЕС за засичане и проследяване на безпилотни летателни апарати, като ще обхване както свързани дронове, опериращи през обществени или частни телекомуникационни мрежи, така и апарати, които не са свързани към мрежа. Според съобщението на Комисията това ще подпомогне интегрирането на нови технологични способности в по-мащабни системи за противодействие на дронове.

Конкретният обхват на проекта включва три ключови направления – засичане на свързани дронове през телекомуникационните мрежи с помощта на изкуствен интелект, използване на клетъчни технологии за локализиране на несвързани апарати, както и интегриране на системите за откриване и проследяване с центрове за командване, управление и подходящи средства за неутрализиране.

С този ход Брюксел цели да повиши нивото на сигурност в отговор на нарастващите рискове, сред които са смущенията в работата на летища, заплахите за критичната инфраструктура, граничните райони, транспортните възли, обществените пространства и морската сигурност. Предвижда се Европейската комисия да осигури и целево финансиране за разработването на проекти, свързани с днешното проучване.

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