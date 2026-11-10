Великобритания дава 107 млн. евро за ИИ и дронове срещу руски подводници

Великобритания ще вложи 90 милиона британски лири (приблизително 107,5 милиона евро) в придобиването на безпилотни летателни апарати, сензори и технологии с изкуствен интелект, предава Ройтерс.

Инвестицията има за цел да повиши капацитета на Кралския военноморски флот при засичането на руски подводни заплахи в Северния Атлантик и да осигури надеждна защита на критичната инфраструктура.

Благодарение на средствата ще бъде изградена нова мрежа от автономни системи, снабдени с модерни сензори. Тя ще функционира като единен механизъм за наблюдение, който ще подобри възможностите за откриване и проследяване на чужди подводници. Повод за решението са предупрежденията на западни представители, че Москва е активизирала дейността си в близост до стратегически обекти под водата.

Още през април Лондон съобщи, че е разположил бойни кораби, за да възпре руски подводници, локализирани в британски териториални води и в близост до тях за период от над един месец. Тогава Обединеното кралство предупреди Кремъл, че евентуални саботажи срещу подводни кабели или тръбопроводи ще доведат до тежки последствия.

Въпреки че Русия категорично отхвърля тези обвинения, държавите от НАТО през последните години увеличиха капацитета си за наблюдение на подводната инфраструктура. Подобни кабели осигуряват преноса на по-голямата част от глобалния интернет трафик и поддържат международните финансови трансакции.