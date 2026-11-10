Висш американски военен е арестуван в Англия за шпионаж в полза на Русия

Висш служител от сухопътните сили на САЩ е бил арестуван във Великобритания по подозрение в оказване на помощ на руското разузнаване, съобщиха британските правоохранителни органи във вторник, цитирано по Ройтерс.

41-годишният мъж е задържан по-рано през деня в района на град Глостър, Западна Англия, и в момента се намира в арест в полицейско управление в Лондон.

Арестът е извършен по подозрение за престъпления съгласно раздели 1 и 3 от Закона за националната сигурност на Обединеното кралство. Тези разпоредби се отнасят до незаконно придобиване или разкриване на защитена информация, както и за съдействие на чуждо разузнаване.

Британската полиция изрично уточни, че държавата, в чийто интерес се предполага, че е действал задържаният, е Русия.

Случаят предизвика незабавна и остра реакция от най-високо ниво във Вашингтон. Директорът на ФБР Каш Пател направи специално изявление, в което подчерта изключителната сериозност на инцидента. „Този важен арест е свързан с обвинения в шпионаж, което е въпрос от най-висока степен на загриженост за Съединените щати и нашите съюзници“, коментира той.

Бригаден генерал Шон Стинчън, главнокомандващ на Командването за контраразузнаване на Сухопътните сили на САЩ, определи ситуацията като изключително тревожна. „Предполагаемото поведение на висш военнослужещ, на когото е поверена чувствителна информация, е отрезвяващо напомняне, че вътрешните заплахи са реални и постоянни“, допълни генерал Стинчън.