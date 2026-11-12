Българин е задържан от ICE: Близките му имат две седмици да осигурят правна помощ

Български гражданин на име Иван е задържан от американската Служба за имиграционен и митнически контрол (ICE). Негови близки и приятели организират кампания за набиране на средства за адвокатска защита с цел да бъде постигнато временното му освобождаване.

Според информацията, публикувана в кампанията, Иван е бил задържан в събота, 7 ноември, и оттогава се намира в държавен център за задържане.

Негов приятел, организирал дарителската инициатива, посочва, че условията в центъра не са добри, а близките на Иван полагат усилия да му осигурят необходимата правна помощ.

Пред ТАРАЛЕЖ близките на задържания съобщиха, че на 18 ноември Иван ще има изслушване пред съдия.

Той обясни, че семейството не може да предостави допълнителни подробности за случая, тъй като следва определена стратегия, съгласувана с адвокатите.

Основната цел на дарителската кампания е да бъдат покрити разходите за юридическа защита и действията по евентуалното временно освобождаване на Иван.

Според организатора на инициативата близките разполагат с ограничено време, за да осигурят необходимите средства за адвокатска помощ. В кампанията е посочен срок от една до две седмици.

Приятелите и семейството на Иван призовават желаещите да подкрепят инициативата чрез дарение или споделяне на информацията.

Към момента не са публично известни причините за задържането на българския гражданин, нито подробности за воденото срещу него производство.

Очаква се изслушването на 18 ноември да даде повече яснота за следващите стъпки по случая.