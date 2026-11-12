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Малка е вероятността за контакт между САЩ и Северна Корея на форума на АТИС

Малка е вероятността за контакт между САЩ и Северна Корея на форума на АТИС
АР/БТА

Южна Корея отчита намаляващи шансове за подновяване на диалога между Вашингтон и Пхенян

Южнокорейското президентство оценява като малко вероятна възможността за разговори между САЩ и Северна Корея по време на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън. Според представител на администрацията в Сеул слаби са и перспективите за участие на севернокорейска делегация в съпътстващите форума прояви, съобщава Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп продължава усилията си за подновяване на диалога със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Въпреки това представители на Вашингтон и Сеул все по-скептично оценяват възможността двамата лидери да се срещнат до края на годината.

Южнокорейските власти не са установили нови действия от страна на Пхенян в Демилитаризираната зона. Единствените забелязани приготовления са свързани с евентуално възобновяване на съобщенията чрез гранични високоговорители.

Миналия месец Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер и влиятелна фигура в Пхенян, заяви, че страната обмисля отново да използва високоговорители за разпространение на пропаганда в близост до границата. Подобна стъпка би могла да задълбочи напрежението между Северна и Южна Корея.

Междувременно Сеул следи внимателно дали руският президент Владимир Путин ще участва в предстоящата среща на АТИС в Шънджън. Южнокорейската страна има дипломатически въпроси, които желае да обсъди с Москва, но засега не са предоставени допълнителни подробности.

Според южнокорейския представител евентуална тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия в рамките на форума би могла да създаде подходяща възможност за обсъждане и на ситуацията около Северна Корея.

 
 
 

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