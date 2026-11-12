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Втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Снимка: БТА

42-годишен мъж е обвинен, че е помогнал на извършителя да убие бизнесмена

Втори обвиняем има по делото за убийството на 53-годишния пловдивски бизнесмен, застрелян в края на септември. Информацията излезе още вчера, а днес Окръжната прокуратура в Пловдив я потвърди официално.

42-годишен мъж е обвинен, че е помогнал на извършителя да убие бизнесмена. Според прокуратурата той умишлено е улеснил предумишленото убийство, извършено на 30 септември в Пловдив. Мъжът е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда да остане в ареста.

Първият обвиняем по делото е 51-годишен мъж. Той беше обвинен още на 1 октомври, че е убил бизнесмена предумишлено.

Разследването продължава.

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