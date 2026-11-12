Иранските сили поразиха два петролни супертанкера в Ормузкия проток

Два петролни супертанкера са извадени от строя след масирани взривове в Ормузкия проток, след като екипажите им не са се съобразили с предупрежденията на Техеран, че навлизат в „непозволен маршрут“. Това обявиха днес военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитирани от агенция Ройтерс.

Според властите в Техеран ударите по плавателни съдове, които нарушават наложените от Иран ограничения за корабоплаване, са част от стратегията на страната да утвърди контрола си над стратегическия воден път и да засили натиска върху Вашингтон.

Новият инцидент идва само дни след като в неделя ирански медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, а от КГИР заявиха, че два други петролни танкера са се запалили, след като са се натъкнали на морски мини в протока.

Поредната ескалация се развива на фона на продължаващата от края на февруари криза в Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше около една пета от световното потребление на петрол. Според данни на Международната морска организация (ММО) от началото на военните действия в региона на Персийския залив и Ормузкия проток са регистрирани над 130 инцидента с търговски кораби, довели до смъртта на най-малко 25 моряци.

Въпреки че американските военноморски сили ескортират десетки плавателни съдове дневно през южния коридор, за да поддържат енергийните доставки, зачестилите атаки през ноември държат трафика с около 65 процента под предвоенните нива и поддържат разходите за морски транспорт и застраховки на критично високи стойности.