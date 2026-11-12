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Народните представители одобриха акциза за мощните автомобили и забраната за търговия с домашна ракия

Народните представители одобриха акциза за мощните автомобили и забраната за търговия с домашна ракия
БТА

Законопроектът бе представен в пленарната зала в сряда

Народните представители днес приеха на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат въвеждането на акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия. 

Законопроектът бе представен в пленарната зала в сряда, а на днешното заседание се проведоха дебатите и гласуването по него.

Според текстовете акциз ще се налага на леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене от 250 kW (340 к.с.) нагоре. Размерът на налога ще зависи от мощността на превозното средство. Предвидени са четири размера на акцизната ставка, отбелязва НОВА.

Мярката няма да обхваща изцяло електрическите автомобили, както и специализираните превозни средства със служебно предназначение: линейки, противопожарни автомобили и коли със специален режим на движение.

При хибридните автомобили за определяне на акциза ще се взема предвид единствено максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, ако тя е равна на или надвишава 250 kW.

Другата основна промяна в законопроекта засяга домашната ракия. Предвижда се забрана за държането, предлагането и продажбата на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в места и помещения, свързани с осъществяването на стопанска дейност.

След приемането на законопроекта на първо четене предстои срокът за предложения между двете четения и народните представители могат да внесат писмени предложения за промени в текстовете. 

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