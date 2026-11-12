Звезда на Байерн е близо до завръщане в игра

Звездата на Байерн Мюнхен Луис Диас е близо до завръщане в игра. Колумбийското крило взе участие в част от днешната тренировка на отбора наравно с останалите си съотборници, които нямат ангажименти с националните си отбори.

Диас лекува травма в лявото бедро, получена по време на мача с Арсенал в Шампионска лига. Очаква се фланговият нападател да бъде готов за игра след паузата в Бундеслигата.

В тренировката участие взеха Джамал Мусиала и Бара Сапоко Ндиайе, които също лекуваха травми в последно време.

Байерн подновява участието си в Бундеслигата в мач срещу Кьолн на 20 ноември. Очаква се в този мач да се завърне и треньорът на отбора Венсан Компани.