Веро Волей на Бленджини записа осма поредна победа в Италия

Веро Волей Милано, воден от селекционера на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини, победи у дома Бреша с 3:1 (27:25, 23:25, 25:18, 25:20) в мач от осмия кръг на италианската Серия А1. В състава на гостите е българката Калина Венева.

Милано спечели оспорвания първи гейм с 27:25, но Бреша изравни след 25:23 във втората част. След това домакините поеха контрола и затвориха мача с 25:18 и 25:20. Успехът е осми пореден за Веро Волей, който продължава сезона без загуба.

Паола Егону беше най-резултатна с 32 точки, включително 29 успешни атаки и три блокади, и получи отличието за най-полезна състезателка. Халия Лание добави 13 точки, а Анна Данези завърши с 10. За Бреша Андреа Михалевич реализира 19 точки, Анджелка Новосел 11, а Божица Маркович 10.

След осем кръга Милано дели първото място с Конеляно. Двата отбора имат по 24 точки.