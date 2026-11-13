13 ноември: Дата, на която тероризмът напомня за себе си - 4 години след кървавия атентат в Истанбул

13 ноември е белязан като една от най-мрачните дати в съвременната история на борбата с тероризма. На този ден през 2022 г. експлозия разтърси сърцето на Истанбул, а седем години по-рано – на 13 ноември 2015 г. – серия от координирани атаки потопиха Париж в траур.

Четири години след трагедията на булевард „Истиклял“ хората в Турция продължават да живеят в условията на постоянна бдителност, а въоръжените сили и полицията редовно извършват мащабни антитерористични операции.

Взривът на „Истиклял“: Хроника на трагедията от 2022 г.

На 13 ноември 2022 г., около 16:20 ч. местно време, оживеният пешеходен булевард „Истиклял“ в истанбулския квартал Бейоглу - район, изпълнен с магазини, ресторанти и туристи – стана арена на кървав бомбен атентат. Експлозията на взривно устройство с тротил (ТНТ), оставено в чанта на улицата, отне живота на 6 души, сред които две деца, а 81 души бяха ранени.

Районът беше незабавно отцепен от полиция, пожарни и медицински екипи, а Висшият съвет за радио и телевизия (RTÜK) наложи временна забрана за излъчване на кадри и информация от мястото на инцидента.

Атаката болезнено напомни за вълната от терористични нападения в града през 2015 и 2016 г., свързани с терористичните групировки "Ислямска държава" и с Кюрдската работническа партия (ПКК), включително самоубийствения атентат на "Ислямска държава" в същия район на 19 март 2016 г., при който загинаха няколко души.

Още на 14 ноември 2022 г. турските сили за сигурност задържаха основния извършител на атентата на улица "Истиклял" - 23-годишна сирийска гражданка. По време на петчасовия разпит тя призна, че е оставила чантата с експлозивите на пейка на булеварда, като турските власти обявиха, че е действала по инструкции, получени от сирийския град Кобане. Макар ПКК да отрече да е свързана с нападението, на 20 ноември Анкара започна военновъздушна операция срещу позиции на кюрдските сили в Северна Сирия и Ирак.

Последвалото разследване доведе до ареста на 17 души по обвинения в „нарушаване на държавното единство“ и умишлено убийство, а други 29 задържани бяха депортирани.

Истанбулската трагедия неизбежно напомня за 13 ноември 2015 г. в Париж. Тогава в рамките на една вечер при поредица от координирани самоубийствени атентати и масови стрелби – пред стадиона „Стад дьо Франс“, в парижки заведения и в концертната зала „Батаклан“ – загинаха 130 души и бяха ранени стотици.

За атаките отговорност пое "Ислямска държава".

Нападения и антитерористични операции в Турция (2024–2026 г.)

Четири години след взрива на „Истиклял“ събитията в Турция показват, че заплахата от тероризъм не е изчезнала, а придобива нови форми.

Атентатът срещу турската аерокосмическа компания ТУСАШ (TUSAŞ) в Анкара (23 октомври 2024 г.:

Въоръжено нападение и експлозия разтърсиха централата на турската аерокосмическа компания в Кахраманказан край столицата. Загинаха 7 души, а 22 бяха ранени. Отговорност за атаката пое ПКК, на което Турция отговори с нови въздушни удари по нейни бази в Ирак и Сирия.

Мащабни акции срещу ИДИЛ в Ялова и страната (декември 2025 г.):

В края на годината турската полиция проведе масирани рейдове в 15 окръга, при които бяха задържани 115 заподозрени за планиране на атаки по време на новогодишните празници. При акция в град Ялова (Северозападна Турция) се стигна до тежка престрелка в укритие на терористи, в която загинаха трима полицаи и шестима терористи от "Ислямска държава", а осем служители на реда бяха ранени.

Предотвратени нападения в Истанбул (февруари 2026 г.):

Турското разузнаване и полицията неутрализираха клетка от четирима заподозрени, свързани със забранената крайнолява групировка DHKP-C, подготвяли въоръжени атаки в мегаполиса.

Стрелбата пред израелското консулство в Истанбул (7 април 2026 г.): Трима въоръжени нападатели откриха огън по полицейската охрана пред сградата на консулството. При ответния огън единият нападател беше убит, двама бяха ранени и задържани, а двама полицаи пострадаха леко. Случаят бе квалифициран от Турция и Израел като терористичен акт.