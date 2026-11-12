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Барселона се връща към 18-годишен талант на Твенте, но цената спира Деко

Барселона се връща към 18-годишен талант на Твенте, но цената спира Деко
Facebook/ FC Twente

Каталунците търсят ляв централен защитник за зимния прозорец, а нидерландският клуб оценява Рууд Нейстад на около 20 милиона евро

Барселона отново проявява интерес към защитника на Твенте Рууд Нейстад. 18-годишният нидерландец е сред вариантите на спортния директор Деко за подсилване на центъра на отбраната през януари. Треньорът Ханзи Флик иска ляв крак в защита, който да допълни опциите около Пау Кубарси, Жерар Мартин и Андреас Кристенсен. Ерик Гарсия и Жул Кунде често са използвани като десни бекове.

Каталунците са проучвали възможността да привлекат Нейстад още през лятото. Контактите тогава бяха потвърдени от бащата на футболиста и от Ерик тен Хаг, който заема ръководна длъжност в Твенте. До сделка не се стигна, след като младият защитник предпочете да остане в Нидерландия и да трупа игрови опит.

Барселона вижда в него дългосрочно решение, но трансферът може да се окаже труден. Договорът на Нейстад е до 2029 г., а Твенте очаква около 20 милиона евро. Каталунците не са склонни да платят тази сума, особено предвид ограничените им възможности по финансовите правила. Според съобщенията свободният финансов марж на клуба е едва 3-4 милиона евро.

Като възможен начин за набавяне на средства се посочва раздяла с Алехандро Балде. Левият бек получава ограничено игрово време при Флик и според публикациите е по-склонен да обмисли трансфер. Евентуалното му напускане обаче остава само един от възможните сценарии.

Нейстад е приоритет, но Деко разглежда и други варианти, сред които Юри Баас от Аякс, Кастело Лукеба от РБ Лайпциг и Артур Диас от Атлетико Паранензе. По-опитните Алесандро Бастони и Йошко Гвардиол също са харесвани, но цените им и позициите на клубовете им правят зимен трансфер малко вероятен.

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