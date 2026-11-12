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Иван Шишков след трагедията на "Тракия": Подготвяме интелигентна система за предупреждение на шофьорите

Иван Шишков след трагедията на "Тракия": Подготвяме интелигентна система за предупреждение на шофьорите
БТА

Регионалният министър обяви планове за контрол на трафика в реално време и отхвърли критиките на опозицията за състоянието на пътната инфраструктура

Държавата подготвя внедряването на интелигентни системи за ранно предупреждение по автомагистралите и създаването на единна структура за управление на трафика в реално време. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR след тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия".

По думите му Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) подготвя нова обществена поръчка за проектиране и изграждане на интелигентна транспортна система. Средствата са предвидени в проектобюджета за 2027 г., но министърът не уточни размера им.

Предвижда се нова структура да обедини капацитета на тол управлението, Министерството на транспорта и МВР. Целта е движението да бъде наблюдавано в реално време, а шофьорите да получават своевременни предупреждения за опасности по магистралите.

Според Шишков тол системата трябва да се превърне от инструмент за налагане на глоби в механизъм за управление на движението и повишаване на пътната безопасност.

За реализирането на проекта ще бъдат необходими законодателни промени, като амбицията на министерството е новата организация да заработи до средата на 2027 г.

Министърът коментира и причините за тежките катастрофи край пътен възел "Зимница", при които загинаха 12 души. Той не изключи възможността липсата на интелигентни системи за предупреждение да е допринесла за трагедията, наред с несъобразената скорост на водачите.

"Няма как да знаем дали е могло да бъдат предотвратени катастрофите или не, тъй като очевидно и шофьорите са карали с несъобразена скорост", заяви Шишков.

Той подчерта, че държавата трябва да разполага със системи, които да предупреждават водачите за опасни метеорологични условия, инциденти и други рискове по пътищата.

"Това, което трябва да направим, каквото го има в цял свят – това са интелигентните системи, които да могат да предупреждават за всякакви проблеми, които са на магистралата", посочи министърът.

Шишков отново заяви, че според първоначалните експертни огледи асфалтовата настилка и маркировката в района на трагедията са в задоволително състояние. По думите му последният частичен ремонт в участъка е извършен и разплатен в края на 2023 г.

Той отхвърли критиките на опозицията, определяйки ги като опит за прехвърляне на отговорност от политически сили, управлявали пътния сектор в продължение на години.

По-рано депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш регионален министър Николай Нанков обвини Шишков в пропуски при поддържането на пътищата и реакцията на институциите преди катастрофите.

Регионалният министър коментира и изграждането на автомагистралите в България, като заяви, че според него страната няма нито една напълно завършена и пълноценна магистрала.

По думите му по-бързото развитие на пътната инфраструктура изисква повече инвестиции в проектиране и привличане на частен капитал чрез концесии.

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