Борисов към "Кауфланд" и правителството: България не е бащиния на никого!

"България не е бащиния нито на правителството, нито на "Кауфланд"." Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук по повод разразилия се спор между търговската верига и държавните институции след наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба от близо 76 млн. евро.

Борисов отправи критики едновременно към изпълнителния директор на "Кауфланд България" Михаил Петров и към правителството, като настоя двете страни да прекратят публичната конфронтация.

"Шефът на "Кауфланд" да не плаши българите с катастрофи, по-големи от КТБ. Това е недопустимо!", написа лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта, че България е европейска държава, в която всички компании трябва да спазват законите, независимо от размера на инвестициите и икономическото си влияние.

"България е европейска държава, а не държава, на която някой може да поставя ултиматуми. Като работиш тук, спазваш българските закони", заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обаче отправи не по-малко остри критики и към действията на правителството.

"А правителството какво прави? Управлява ли икономиката, или се занимава с показни акции? Защото бизнесът има нужда от правила, а не от политически спектакли", посочи той.

Борисов направи и сравнение с търговската система от социалистическия период.

"Какво ни предлага правителството – "Хоремаг", "Нармаг", "КООПмаг", "СелКООП" за хората и "Кореком" за управляващите?! Там ли се връщаме?", попита той.

Според Борисов основният приоритет трябва да бъде защитата на българските производители, работниците и потребителите, а не демонстрирането на сила от страна на институциите или големите компании.

"И към двете страни – помислете за българските производители, за работниците и за потребителите! Не демонстрирайте силата си на техен гръб!", призова лидерът на ГЕРБ.

Той припомни, че по време на управлението на ГЕРБ са били създадени условия за навлизането и развитието на големи международни инвеститори в България, но подчерта, че това не им дава право да поставят ултиматуми на държавата.

"Ние сме довели тези инвеститори, създали сме условия да работят и да отварят хиляди работни места. Но това не им дава право да говорят на държавата от позицията на силата", заяви Борисов.

Припомняме, че конфликтът се разгоря след решението на КЗК да наложи на "Кауфланд България" санкции за близо 76 млн. евро за установени според регулатора нелоялни търговски практики спрямо производители.

Изпълнителният директор на веригата Михаил Петров обяви, че компанията ще обжалва решението, като предупреди, че евентуални сериозни затруднения за "Кауфланд" могат да имат тежки последици за икономиката.

В заключение Борисов призова както правителството, така и търговската верига да се въздържат от крайни действия и изказвания.

"Правителството да не бърка управлението на държавата с война срещу бизнеса. А "Кауфланд" да не бърка големия оборот с правото да заплашва!", завърши лидерът на ГЕРБ.