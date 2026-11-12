Прокуратурата поиска 3 години условно за Лютви Местан по делото за загиналото бебе

Прокуратурата поиска три години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок за Лютви Местан и Юсеин Ахмед по делото за катастрофата от 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. Заключителните пледоарии продължиха близо девет часа, а присъдата се очаква да бъде произнесена след 21:30 часа тази вечер, съобщава БТА.

Държавното обвинение настоя и двамата подсъдими да бъдат лишени от правото да управляват моторни превозни средства за срок от пет години.

Според прокуратурата Лютви Местан е нарушил три разпоредби на Закона за движение по пътищата, свързани с включването в път с предимство и извършването на ляв завой.

Обвинението срещу бащата на загиналото дете – Юсеин Ахмед, е свързано с неспазване на ограниченията за движение и правилата за обезопасяване на пътниците. Според прокуратурата бебешкото столче не е било закрепено за седалката, а детето не е било обезопасено с колани.

В последните си думи пред съда и двамата подсъдими заявиха, че са невинни.

Юсеин Ахмед посочи, че иска справедливост, докато Лютви Местан изложи своите аргументи и помоли съда да го оправдае за пътнотранспортното произшествие.

Припомняме, че катастрофата стана на 14 април 2019 г. на главния път за Гърция през Маказа, на кръстовището за момчилградското село Загорско.

Тогава се сблъскаха автомобил "Фолксваген", управляван от Лютви Местан, и БМВ, зад волана на което беше Юсеин Ахмед. При удара загина шестмесечното дете на семейство Ахмед, а майка му и по-голямото му братче бяха ранени.

Делото продължава повече от шест години и премина през няколко процесуални забавяния. Първият обвинителен акт беше внесен през юли 2020 г., но съдът върна делото на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения.

През февруари 2021 г. производството започна отново, а през 2023 г. се наложи ново разглеждане заради пенсионирането на съдията.

Предстои съдия Йорданка Янкова да обяви решението на съда след 21:30 часа.